Регистрация брака и многое другое: приложение “Дия” кардинально обновляют

Приложение “Дия” упрощает жизнь украинцам. С начала войны некоторые услуги были закрытыми для безопасности личных данных граждан. Но уже сейчас все постепенно возвращается и даже появляются новые опции. О масштабном обновлении “Дии” рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.





В “Дии” появится ряд новых услуг и заработают старые

Разработчики активно работают над тем, чтобы облегчить жизнь внутренне переселенным лицам. Для них разрабатывают инструменты, с помощью которых можно будет зарегистрироваться как ВПЛ, а также оформить социальную помощь, которая сейчас составляет 2000 гривен в месяц на взрослого, и 3000 на ребенка. Также команда “Дии” уже работает над тем, чтобы весь комплекс услуг, доступных для физических лиц предпринимателей, был доступен для последних не только на портале, но и в смартфоне. Среди новинок, которые планируют внедрять:

Услуга єМалыш. Это позволит новоиспеченным родителям регистрировать новорожденных через смартфон. Регистрация брака. Пока что на портале можно только подать документы для последующей регистрации. Но команда планирует сделать так, чтобы через “Дию” можно было полноценно заключать брак.

Федоров заявляет, что основная цель — отцифровать абсолютно все услуги, доступные украинцам и сделать их доступными онлайн.

Украинцы уже подают заявки на компенсацию утраченного жилья

В “Дии” можно подать заявку на получение компенсации за разрушенное или поврежденное имущество. Сюда входит дом, квартира, дача, или любое помещение, зарегистрированное, как отдельный объект. Чтобы подать заявку, нужно авторизироваться в приложении, зайти в “Услуги”, выбрать “Поврежденное имущество”, и подробно заполнить форму, которая появится. Отправьте заявку и ждите обратной связи от уполномоченных органов.