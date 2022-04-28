Реєстрація шлюбу та багато іншого: додаток “Дія” кардинально оновлюють

Додаток “Дія” добряче спрощує життя українцям. Від початку війни деякі послуги були закритими, задля безпеки особистих даних громадян. Та вже зараз все поступово повертається, і навіть з’являються нові опції. Про масштабне оновлення “Дії” розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





В “Дії” з’явиться ряд нових послуг та запрацюють старі

Наразі розробники активно працюють над тим, щоб полегшити життя внутрішньо переселеним особам. Для них розробляють інструменти, за допомогою яких можна буде зареєструватися, як ВПО, а також оформити соціальну допомогу, яка зараз становить 2000 гривень в місяць на дорослого, і 3000 на дитину. Також, команда “Дії” вже працює над тим, щоб весь комплекс послуг, які доступні для фізичних осіб підприємців, був доступний для останніх не лише на порталі, а й в смартфоні. Серед новинок, які планують впроваджувати:

Послуга єМалятко. Це дозволить новоспеченим батькам реєструвати новонароджених через смартфон. Реєстрація шлюбу. Поки, що на порталі можна лише подати документи для подальшої реєстрації. Але команда планує зробити так, щоб через “Дію” можна було повноцінно укладати шлюб.

Федоров заявляє, що основна мета — відцифрувати абсолютно всі послуги, які доступні українцям та зробити їх доступними онлайн.

Українці вже подають заявки на компенсацію втраченого житла

В “Дії” можна подати заявку на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене майно. Сюди входить будинок, квартира, дача, чи будь-яке приміщення, яке є зареєстрованим, як окремий об’єкт. Щоб подати заявку потрібно авторизуватися в додатку, зайти в “Послуги”, вибрати “Пошкоджене майно”, та детально заповнити форму, яка з’явиться. Відправте заявку та очікуйте на зворотний зв’язок від уповноважених органів.