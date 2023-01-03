У 2023 році українцям буде складніше вийти на пенсію: як змінилися вимоги до стажу
Через 5 років офомити пенсійні виплати у не зможе майже половина 60-річних українців.
З 1 січня 2023 року в Україні змінили правила виходу на пенсію. Тепер піти на заслужений відпочинок у 60 років зможе ще менше українців. Якщо стаж громадянина не відповідає новим вимогам, йому доведеться чекати пенсії до 63 чи навіть 65 років.
Як повідомили у Пенсійному фонді України, щоб вийти на пенсію у 60-т тепер потрібно мати стаж не менше 30 років. Хоча ще у 2022 році було достатньо офіційно відпрацювати 29 років і громадянин міг спокійно оформлювати собі державні виплати.
Збільшення вимог до стажу у 2023 році буде не останнім. Згідно з Пенсійною реформою необхідна для виходу на пенсію кількість відпрацьованих років буде щороку збільшуватися на 12 місяців. Це триватиме до 2027 року.
Щоб вийти на пенсію у 60-т потрібно буде відпрацювати:
- у 2023-му – щонайменше 30 років;
- у 2024-му– 31 рік;
- у 2025-му – 32 роки;
- у 2026-му– 33 роки;
- у 2027-му– 34 роки;
- з 2028-го– 35 років.
Якщо ж пенсіонеру не вдалося заробити відповідний стаж до 60 років, наступний шанс вийти на пенсію у нього з’явиться в 63 роки. Для таких пенсіонерів вимоги до стажу значно м’якші. На момент досягнення свого 63-річчя вони повинні офіційно відпрацювати:
- у 2023-му – щонайменше 20 років;
- у 2024-му – 21 рік;
- у 2025-му – 22 роки;
- у 2026-му – 23 років:
- у 2027-му –24 роки;
- з 2028-го – 25 років.
Українці, які не змогли задовільнити й ці вимоги, вийдуть на заслужений відпочинок аж у 65 років. А деякі громадяни навіть в цьому віці через недостатню кількість років стажу матимуть право не на пенсію як таку, а на мінімальну матеріальну допомогу від держави.
Варто зазначити, що через постійне збільшення вимог до стажу майбутніх пенсіонерів, у 2027 році оформити собі пенсійні виплати зможе лише 55% 60-річних українців. Решта будуть змушені працювати до 63 чи навіть 65 років, докине задовільнятимуть нові вимоги Пенсійного фонду.
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