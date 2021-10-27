Новий вже не видадуть: в Україні змінились правила повернення товарів в магазин

Український уряд вирішив переглянути закони, що захищають права споживачів, і наблизити їх до європейських стандартів. З цією метою було розроблено новий проект закону «Про захист прав споживачів», який стане достойною заміною для діючого документу 27-річної давності. Та оновлені приписи викликали занепокоєння як у підприємців, так і в спеціалістів із захисту прав споживачів.





Найбільше суперечок спричинив пункт законопроекту про скасування обов’язку продавців техніки під час ремонту дефектної продукції тимчасово видавати клієнту аналогічний пристрій.

Полегшення для підприємців

Для ритейлерів такі зміни стануть значним полегшенням. Їм не доведеться більше створювати та підтримувати в робочому стані обмінний фонд, до якого входить 20 видів складної побутової техніки й електроніки.

Зараз же магазини зобов’язані мати такий резерв, щоб клієнт, який, до прикладу, віддав свій телефон на гарантійний ремонт, міг взяти інший у тимчасове користування.

У чому проблема обмінних фондів

Думки експертів на рахунок життєздатності обмінних фондів розходяться. У деяких випадках без них дійсно складно обійтися. Наприклад у вас зламався холодильник на гарантії. Поки його ремонтують, продукти тримати ніде. І таких прикладів можна привести чимало.

Та з іншого боку система фондів далеко не досконала. По-перше, продавці рідко за власної ініціативи пропонують клієнтам таку опцію. Щоб скористатися можливістю тимчасово взяти техніку в користування, споживач повинен знати про таке своє право та прийти до магазину із відповідною заявою.

Окрім того, товар, виданий на заміну, часто є набагато простішим за придбаний покупцем і не виконує усіх необхідних йому функцій.

Що пропонують замість обмінних фондів

Згідно із новим законопроектом, якщо ремонт придбаного товару неможливий, або триває понад 14 днів, клієнт може замінити його на інший. Також він має право повернути свої гроші, якщо продавець не може запропонувати достойну альтернативу обраному пристрою.

У випадку відмови продавця негайно повернути гроші, або затримки повернення більш ніж на 7 днів, він заплатить клієнту додатково ще 3% від вартості товару. Щоправда, цей пункт більшість експертів вважає не надто ефективним. Натомість вони пропонують ввести санкцію у 3% за кожен день затримки компенсації.