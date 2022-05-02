Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 2 травня по 8 травня 2022 року

Овен

Проблеми, які можуть виникнути цього тижня, не такі значні, як вам здається. Головне, не роздмухуйте з мухи слона і спокійно розмірковуйте про ситуацію, що склалася.





Рак

Тиждень чекає досить клопіткий. Потужних справ як таких не буде, а ось біганини – достатньо. Головне – не панікувати і все робити послідовно.

Терези

Зараз вам буде нелегко змусити себе щось робити. Щоб це змінити, постарайтеся знайти собі якийсь стимул: якщо все зробите, купіть собі приємну дрібничку!

Козеріг

Не плануйте нічого важливого на першу половину тижня. Справи можуть складатися не найкращим чином. А ось відпочинок, навпаки, вийде цікавим та різноманітним.

Телець

Намагайтеся бути більш поблажливими до своїх близьких. Не вимагайте від них забагато. Зменште оберти, і ви зможете покращити стосунки з вашими родичами.

Лев

На початку тижня намагайтеся утримуватись від незапланованих покупок, навіть дрібних. До кінця тижня вам належить зробити вигідне фінансове вкладення.

Скорпіон

На цьому тижні перед вами відкриється чудова нагода блиснути перед начальством своїми звершеннями та новими проектами. До цього слід підготуватись!

Водолій

Цього тижня постарайтеся переробити справ по максимуму. І активність ваша буде на підйомі, і все задумане вирішуватиметься, як за щучим наказом.

Близнюки

Перспективи, які відкриються перед вами, будуть значними. Не проґавте свій шанс. Дійте впевнено і покладайтеся не тільки на інтуїцію, а й на здоровий глузд.

Діва

Вдалий для вас тиждень! Ви легко заводитимете нові знайомства, які надалі виявляться дуже корисними. У стосунках з коханим на вас чекають приємні сюрпризи.

Стрілець

Пік вашої чарівності буде досягнуто цього тижня. Ви зможете завоювати увагу, а потім і довіру людей, які вам зараз потрібні. Використовуйте свій шарм!

Риби

Влаштуйте собі приємнийтиждень. Купуйте пару суконь, сходіть до косметолога або зміните зачіску. Ще тиждень хороший для романтичних відносин.