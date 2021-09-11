Тепер законно: українців будуть відключати за борги за світло та газ

Українців за комунальні борги можуть позбавити газу, води, електроенергії та навіть опалення. Постанова уряду, що забороняла відмикати громадян від комунікацій під час карантину та ще протягом місяця після його завершення, більше не діє.





Зміни в законодавстві, які поставили під питання комфортне проживання багатьох українців, все ж допускають деякі винятки. Не зможуть вимкнути електрику, газ та інші послуги ЖКГ лише у регіонах «червоної зони». Однак наразі в Україні таких областей немає.

Як зазначив економічний та політичний експерт Всеволод Степанюк, платоспроможність громадян, яка вже знаходиться на досить низькому рівні, погіршуватиметься й надалі.

«Втілення в життя даного закону – це наступ на права українців, які крок за кроком перетворюються в заручників влади», – коментує нововведення Степанюк.

Позатим Христина Ненно, спеціаліст у галузі комунальних послуг, вважає, що на практиці далеко не всі комунікації можна так легко відімкнути. Переважна більшість боржників не платять за тепло та гарячу воду. За іронією долі саме ці послуги вимкнути найтяжче.

«Тут виникають чисто технічні проблеми. Вимкнути опалення в одного споживача просто неможливо. Адже тоді доведеться перекрити весь стояк. Відімкнути теплопостачання в окремій квартирі можливо тільки в новобудовах», – повідомляє експертка.

Натомість найлегше споживачам втратити доступ до електроенергії. Та за світло більшість українців платять справно. Вочевидь так відбувається саме тому, що цю послугу вимикають навіть за невелику заборгованість.

Нагадаємо, борги українців за комуналку в період карантину перейшли межу у 70 мільярдів гривень. Однак пов’язана така катастрофічна ситуація не лише із законними пом’якшеннями для боржників. Витрати громадян за останній рік також зросли не на жарт: здорожчала електроенергія, газ, вода, а в деяких областях і теплопостачання.