Не только в Польше: богатая европейская страна переманивает украинских беженцев и заробитчан

Украинских беженцев так хорошо принимают в Европе, что до 40% из них может не вернуться на родину после окончания войны. Наиболее перспективной страной для наших сограждан оказалась Швейцария. Высокая квалификация женщин из Украины в IT-отрасли настолько поразила швейцарских работодателей, что их охотно нанимают на высокооплачиваемые должности.





О таком успехе украинок в одной из богатейших стран мира сообщила ученая Анна Вахитова, преподавательница Киевской школы экономики. По ее словам, в Швейцарии очень удивились тому, что украинские женщины наравне с мужчинами изучают точные науки.

Ведущий эксперт по вопросам международной трудовой миграции Томас Кесслер также высказал свое мнение по поводу профессиональных качеств украинок. В комментарии популярному швейцарскому изданию SwissInfo он отметил, что украинки «могут придать развитию Швейцарии новый импульс».

Стоит отметить, что в Украине овладевание представительницами слабого пола технических специальностей является нормой и никого не удивляет. Но, похоже, швейцарки так называемыми «мужскими» профессиями совсем не интересуются.

Профессор економических наук Анна Вахитова также поделилась своими прогнозами относительно возвращения украинских беженцев на родину после окончания войны.

По ее мнению, в случае прекращения боевых действий в течение следующего месяца, в Украину вернется около 90% беженцев. Если война продлится до года – домой поедут до 80% граждан. Если же военное положение будет длиться от 1 до 3 лет – можно ждать обратно лишь 60% украинцев.

Ученая считает, что больше всего перспектив остаться за границей у студентов, а также квалифицированных работников, хорошо знающих иностранные языки. В частности, ученые, врачи и технические специалисты довольно легко смогут найти себе высокооплачиваемую, а главное, перспективную работу в любой стране мира. А учитывая, что беженцами из Украины преимущественно являются женщины, часть из них может за время войны устроить не только профессиональную, но и личную жизнь за границей.