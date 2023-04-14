Курс валют захитало: банки оновили ціни на п’ятницю

У п’ятницю вранці, 14 квітня, середній курс долара підвищився на 6 копійок у продажу (до 37,86 грн./$) і на 5 копійок у купівлі (до 37,76 грн./$) порівняно з четвергом. Аналогічно, курс євро зріс на 18 копійок у продажу (до 41,53 грн/євро) та на 20 копійок у купівлі (до 41,34 грн/євро) станом на 12:20.

Згідно з даними порталу Мінфін, середній курс готівкового долара в банках підвищився на 10 копійок у продажу (до 37,95 грн./$) і знизився на 5 копійок у купівлі (до 37,4 грн./$) порівняно з четвергом. Тим часом, євро подорожчав на 30 копійок у продажу (до 41,5 грн./євро) і на 10 копійок у купівлі (до 40,7 грн./євро).

Серед великих банків найнижчий курс продажу долара у Приватбанку – 37,7 грн/$ (зростання на 5 копійок), а найвищий – у Райффайзенбанку та Ощадбанку – 38,4 грн/$ (без змін) та зростання на 10 копійок відповідно. Для євро найдешевший курс у Райффайзен Банку – 41,2 грн/євро (без змін), тоді як найвищий у ОТП – 42,1 грн/євро (зростання на 10 копійок).