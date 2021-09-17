Геймерские наушники: на что нужно обращать внимание при их выборе

Киберспорт и видеоигры с каждым годом набирают все большую популярность. В организации такого досуга важную роль играют технические устройства. При этом значение имеет не только мощность компьютера, но и качество используемых аксессуаров, таких, как геймерские наушники. Они нужны для создания реалистичных звуковых эффектов: игрок хорошо слышит выстрелы, шаги приближающегося врага и многое другое. Такой аксессуар подходит и для онлайн-общения с участниками игровой команды. Выбрать и купить подходящие по всем параметрам геймерские наушники, чтобы максимально погрузиться в виртуальный мир, можно на сайте интернет-магазина Eldorado.





Технические возможности и характеристики

Производители предлагают разные модели наушников для геймеров. Они отличаются между собой стоимостью, которая, в свою очередь, зависит от характеристик и возможностей таких аксессуаров. Среди них можно выделить основные, которые необходимо учитывать при выборе:

технология, создающая эффект объемного звука (такие модели наушников идеально подойдут для игры в остросюжетный экшн);

низкие частоты (от них зависит насыщенность звуков, которые слышит игрок);

качество звучания (зависит от импеданса, идеально, когда его уровень превышает 32 Ома).

Также важное значение имеют и другие характеристики. Например, модели, имеющие металлическую конструкцию, продаются по более высокой цене. Их вес больше, но срок службы продолжительнее.

Более удобными в использовании являются геймерские наушники, регулировка звука у которых располагается на кабеле. У разных моделей может отличаться тип подключения. Это может быть разъем или USB. Последний вариант более предпочтительный, так как способствует передаче максимально четкого звука.

Выбор с учетом других важных деталей

Выбирая наушники, геймеры, в первую очередь, обращают внимание на их дизайн и конструкционные особенности. Важное требование – приглянувшаяся модель должна легко надеваться и удобно сидеть (это возможно благодаря наличию правильных точек опоры).

У наушников для игр есть амбушюры, которые бывают накладного или охватывающего типа. Накладные варианты не полностью прилегают к ушам, они будто опираются на них, оставляя зазор для проникновения других звуков вне игры. Охватывающие амбушюры полностью закрывают ушные раковины, блокируя любые шумы, поступающие извне.