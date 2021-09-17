Новини

Геймерские наушники: на что нужно обращать внимание при их выборе

17.09.2021
1 хвилина на прочитання

Киберспорт и видеоигры с каждым годом набирают все большую популярность. В организации такого досуга важную роль играют технические устройства. При этом значение имеет не только мощность компьютера, но и качество используемых аксессуаров, таких, как геймерские наушники. Они нужны для создания реалистичных звуковых эффектов: игрок хорошо слышит выстрелы, шаги приближающегося врага и многое другое. Такой аксессуар подходит и для онлайн-общения с участниками игровой команды. Выбрать и купить подходящие по всем параметрам геймерские наушники, чтобы максимально погрузиться в виртуальный мир, можно на сайте интернет-магазина Eldorado.


Новини по темі

Технические возможности и характеристики

Производители предлагают разные модели наушников для геймеров. Они отличаются между собой стоимостью, которая, в свою очередь, зависит от характеристик и возможностей таких аксессуаров. Среди них можно выделить основные, которые необходимо учитывать при выборе:

  • технология, создающая эффект объемного звука (такие модели наушников идеально подойдут для игры в остросюжетный экшн);
  • низкие частоты (от них зависит насыщенность звуков, которые слышит игрок);
  • качество звучания (зависит от импеданса, идеально, когда его уровень превышает 32 Ома).

Также важное значение имеют и другие характеристики. Например, модели, имеющие металлическую конструкцию, продаются по более высокой цене. Их вес больше, но срок службы продолжительнее.

Более удобными в использовании являются геймерские наушники, регулировка звука у которых располагается на кабеле. У разных моделей может отличаться тип подключения. Это может быть разъем или USB. Последний вариант более предпочтительный, так как способствует передаче максимально четкого звука.

Выбор с учетом других важных деталей

Выбирая наушники, геймеры, в первую очередь, обращают внимание на их дизайн и конструкционные особенности. Важное требование – приглянувшаяся модель должна легко надеваться и удобно сидеть (это возможно благодаря наличию правильных точек опоры).

У наушников для игр есть амбушюры, которые бывают накладного или охватывающего типа. Накладные варианты не полностью прилегают к ушам, они будто опираются на них, оставляя зазор для проникновения других звуков вне игры. Охватывающие амбушюры полностью закрывают ушные раковины, блокируя любые шумы, поступающие извне.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


17.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Дія

В Минцифры представили обновленные сервисы на платформе “Дія”

17.09.2021

Астрологи отметили знаки зодиака, которые спокойно проживут без любви

17.09.2021

Астрологи відмітили знаки зодіаку, які спокійно проживуть без кохання

17.09.2021

Українців налякали здорожчанням електроенергії більше, ніж в 3 рази

17.09.2021
Back to top button