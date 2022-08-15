Гороскоп на сегодня, на 15 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 15 августа убывающая Луна в знаке Овна. Время характеризуется повышенной импульсивностью: вас будут торопить, но спешить и допускать ошибки категорически запрещено. Это может привести к непредсказуемым последствиям.





♈ Овен

Радоваться новому можно бесконечно, но все равно вас гложет тревога и страх. Хорошо, что вы готовились к этим изменениям. Позвольте себе преобразиться как можно большим количеством способов.

Космический совет: шаг в неизведанное ведет к новым горизонтам.

♉ Телец

Молодая луна приносит с собой напоминание о том, что пришло время освободиться от старых привычек и привычного поведения, вырваться из тюрьмы наложенных на себя ограничений и попросить то, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Способность или неспособность окружающих пойти вам навстречу расскажет вам все, что нужно знать.

Космический совет: ставьте свои потребности на первое место.

♊ Близнецы

Может быть, произошедшее должно было преподать вам важный жизненный урок. Как бы то ни было, пришло время двигаться дальше. Пришло время верить, что на вашем пути будут лучшие вещи. Но это не значит, что процесс расставания будет легким.

Космический совет: отпустите свою боль с любовью.

♋ Рак

У вас есть два варианта: играть на известном поле или сказать «да» чему-то невозможному. Похоже, вы готовы стать авантюристом. Учитывая, что лето подходит к концу, некоторые из вас могут почувствовать желание спонтанно отправиться в отпуск. Что-то подсказывает, что время, проведенное вне офиса, окажется терапевтическим.

Космический совет: проведите время на природе.

♌ Лев

Вы говорили «да» каждый раз, когда хотели крикнуть «нет». Вы пытались откусить больше, чем можете прожевать. Сегодня позвольте другим разочароваться. Освободив себя от бремени ожиданий, вы сможете перенаправить свою энергию на то, что действительно важно.

Космический совет: сверьтесь со своим внутренним компасом, прежде чем сказать «да».

♍ Дева

Время крушить и ломать. В основном, конечно, в плане творчества, но молодая Луна слишком активна и пробуждает спящую энергию и в вас. Кто знает, чем может закончиться этот день?

Космический совет: в вас просыпается бунтарь.

♎ Весы

Вы пытаетесь предугадать чувства и желания других, чтобы защитить их ценой собственного психического здоровья. Вы уже знаете, к чему приведет вас эта нездоровая привычка. Расскажите окружающим, что именно вы чувствуете и какую вы хотите получить поддержку. Ничто так не освободит вас, как умение быть самим собой в любой ситуации.

Космический совет: будьте честны и откровенны с другими.

♏ Скорпион

Рядом с вами есть очень близкий человек, с которым вы прежде никогда не общались. Возможно, вы смотрели их страничку в соцсетях, случайно сталкивались в любимой кофейне и обсуждали с общими друзьями. Чувствуется искра, и сегодня эта искра просит проявить инициативу. Познакомьтесь с этим человеком на неформальном уровне. Вы никогда не узнаете, есть ли здесь потенциал, если не рискнете.

Космический совет: пришло время для новых знакомств.

♐ Стрелец

Некоторые люди считают, что капитуляция — удел слабых, но это не так. Иногда, чтобы победить, нужно сделать шаг назад. И это тот самый день. Требуется недюжинное мужество, чтобы каждый день идти в мир без суждений, без предубеждений, без привязанности к результату того, что вы собираетесь создать.

Космический совет: капитуляция — удел смелых.

♑ Козерог

Но думали ли вы о том, чтобы записывать свои мысли? Давали ли вы шанс письму как способу творческого исцеления? Перо действительно сильнее меча, и вы откроете этот факт для себя. Звезды поощряют вас проводить больше времени в одиночестве; больше времени смотрите внутрь себя и путешествуйте по богатому внутреннему ландшафту своей души.

Космический совет: перо сильнее меча.

♒ Водолей

Вы чувствуете себя загнанным в угол. Вы чувствуете, что вы единственный, на кого вы можете положиться в этот момент. Факт, что никто не может понять вас так, как это делаете вы. Вам нужно заняться психическим здоровьем. Устанавливайте границы там, где это необходимо, и проявляйте доброту по отношению к себе.

Космический совет: вам нужно научиться расслабляться и отвлекаться от рутины.

♊ Рыбы

Когда дело доходит до душевного баланса, не существует универсального подхода. Некоторые люди обретают покой, проводя время в храмах и посещая святые места. Другие считают, что-то, что мы ищем, можно найти, только заглянув внутрь себя. Правда в том, что есть много путей самопознания.

Космический совет: найдите свой уникальный путь.