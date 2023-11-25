В Україні змінили правила надання відпусток: по старому не буде

22 листопада Верховна Рада України ухвалила нове законодавство, яке переглядає політику надання відпусток в Україні. Основні зміни виглядають наступним чином.

Декретна відпустка: Новий закон передбачає тримісячну декретну відпустку після народження дитини. Унікальним є те, що батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, може отримати цю відпустку лише за рішенням суду.

Відпустка у зв’язку з усиновленням: Оновлене законодавство дозволяє надавати відпустку у зв’язку з усиновленням дитини незалежно від віку усиновленої дитини.

Неоплачувана відпустка: Тривалість неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами або з інших причин збільшено з 15 до 30 календарних днів.

Відпустка для демобілізованих військовослужбовців: Особи, які були демобілізовані з військової служби, тепер мають право на 60-денну відпустку з виплатою грошового забезпечення за два місяці.

Відмова у наданні відпустки під час воєнного стану: В умовах воєнного стану роботодавці мають право відмовити у наданні будь-якої відпустки (крім декретної та відпустки по догляду за дитиною) працівникам, які задіяні на об’єктах критичної інфраструктури, в оборонному виробництві або у виконанні мобілізаційних завдань.

Виключення науково-педагогічних та наукових працівників: Закон також вилучає науково-педагогічних та наукових працівників зі списку осіб, які мають право на збереження попереднього середнього заробітку у разі призову на військову службу.

Ці зміни відображають суттєве оновлення політики України щодо відпусток, що стосується різних аспектів відпусток, зокрема тих, що пов’язані з вагітністю та пологами, усиновленням, військовою службою та винятковими обставинами, такими як воєнний стан.