Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 октября, Луна в Тельце. Удачными будут в этот день попытки увеличить капитал, отложить средства на дорогую покупку в будущем или выгодного вложения. Но на рабочем фронте — беда, решение серьезных вопросов с коллегами лучше отложить на другой день. А если вы решили связать себя сегодня узами брака, то такой союз будет долгим.

♈ Овен

То, что должно было получиться, получилось вопреки всем преградам и трудностям. Вы понимаете, что Вселенная на вашей стороне. Начало новой недели дарит вам спокойствие.

Космический совет: вы найдете свое место в этом мире.

♉ Телец

Самокритичность вам не поможет. Когда вы смотрите назад, вы должны быть благодарны жизни за взлеты и падения. Превратив свои раны в ценный опыт, вы сможете достичь того, что когда-то считали невозможным. Отбросьте свои предубеждения и сделайте этот большой шаг. Вы скоро оглянетесь на этот день, как на поворотный момент.

Космический совет: не упустите редкую возможность.

♊ Близнецы

Мы бесконечно прославляем наши романтические встречи. Про любовь снимают кино и пишут песни. Но как же друзья? Уделите сегодня внимание отношениям, которые делают вас сильнее. Возможно, вы и сами сегодня придете кому-то на помощь.

Космический совет: поднимите тост за своих друзей.

♋ Рак

Где вы видите себя в ближайшие пять лет, и что вы делаете сегодня, чтобы достичь своих целей? Начало недели принесет с собой счастливые встречи и неожиданные возможности. Разрешите себе сделать этот важный шаг, сказав «да» неизвестному и не беспокоясь о мелочах.

Космический совет: вас ждут счастливые встречи и неожиданные возможности.

♌ Лев

Сегодня вас просят притормозить и насладиться простыми радостями жизни. Особое внимание стоит уделить близким, возлюбленным и домашним питомцам. Одиноким львам, которые жаждут стать частью пары, напоминают, что за кулисами назревает что-то волшебное.

Космический совет: наслаждайтесь простыми удовольствиями.

♍ Дева

Будьте благодарны за то, что произошло в вашей жизни. И благодарите судьбу вдвойне за то, чего не случилось. У Вселенной есть план. То, что вас просят сделать сегодня, — перевести свои ресурсы на что-то очень важное, на что у вас постоянно не хватает времени. Обратите внимание на двери, которые открываются для вас, и пути, по которым вас ведут.

Космический совет: вам стоит мягко переключить внимание на более важные вещи.

♎ Весы

Отпустите натянутую струну. Есть огромная разница между тем, чего вы хотите, и тем, чего хотят для вас. Все идет не так, как вы себе представляете, но по какой-то причине. Вы сделали свое дело, а теперь пришло время понаблюдать, как это все работает.

Космический совет: сегодняшние события готовят для вас скрытый урок.

♏ Скорпион

Жизнь предназначена для того, чтобы радоваться. Будьте благодарны за то, что жизнь приносит вам, особенно за мелкие радости. Для одиноких Скорпионов этот день — возможность почувствовать свою самодостаточность.

Космический совет: осознайте радость и красоту момента.

♐ Стрелец

Двойственность инь и ян в этой жизни требует гармоничного принятия событий. Возможно, что-то сегодня разрушает этот хрупкий баланс. Найдите в себе силы расслабиться и перестать переживать. Возможно, для решения каких-то ситуаций вам придется вернуться чуть-чуть назад и попытаться сделать все заново.

Космический совет: вдохните и сделайте шаг назад.

♑ Козерог

Прошлое сбрасывало на вас одну бомбу правды за другой. Вы теперь очень хорошо понимаете происходящее, но деморализованы. Не пытайтесь добиться от себя чего-то большего, отставьте в сторону излишний перфекционизм и позвольте себе немного полениться.

Космический совет: отпустите свою привязанность к идеальному результату.

♒ Водолей

Ваше разочарование оправдано. Но эмоции не помогают вам. Позвольте процессам происходить так, как они должны. Проявив полноценную отдачу в работе, спорте или хобби, вы сможете слегка устранить неприятный осадок на душе.

Космический совет: разрушение тоже является частью процесса сотворения.

♊ Рыбы

Вы просили Вселенную о возможностях, и они перед вами. Но вы легко можете упустить нить, не заметив ее. Внесите свой вклад в происходящее. Если вы каждый день будете делать один маленький шаг в направлении своей мечты, то спустя время она окажется у вас в руках.

Космический совет: проявите себя как активный участник жизни.