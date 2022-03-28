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АвтоВАЗ переводить робітників на громадські роботи

28.03.2022
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автоваз

Схоже, до решти численних проблем росії незабаром може додатися ще й нестача автомобілів, у тому числі й навіть таких примітивних.


Компанія АвтоВАЗ оголосила про переведення всіх своїх співробітників на неповний чотириденний робочий тиждень. Нововведення торкнеться виробничих майданчиків у Тольятті та Іжевську. Причиною такого рішення стала нестача компонентів іноземного виробництва, постачання яких обірвалося через війну в Україні.

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Простіше кажучи, зараз співробітникам АвтоВАЗ нема з чого збирати таку кількість машин, на які розраховані конвеєри. Також повідомляється, що компанія готує нові спеціальні версії деяких популярних моделей LADA, у складі яких буде менше іноземних компонентів. Важко уявити, що російські машини виграють від такого рішення щодо надійності і комфортабельності.

Ну і вишенька на торті, щоб працівники не втратили у доході, у п’ятий робочий день їх переведуть на тимчасові громадські роботи, зрештою вони звикли мати справу зі сміттям 🙂

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28.03.2022
1 хвилина на прочитання

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