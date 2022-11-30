ПриватБанк та Ощадбанк поспіхом закривають свої відділення: в чому причина

Українські банки активно скорочують мережу своїх відділень. Лише протягом третього кварталу поточного року найбільший державний банк ПриватБанк закрив 158 філій по всій Україні. Тим часом другий за кількістю клієнтів Ощадбанк зменшив кількість своїх структурних підрозділів на 68 штук.

Про це стало відомо із результатів огляду Нацбанком банківського сектору країни у листопаді. Згідно з отриманими даними найбільше відділень українських банків закрилося на Донеччині та Харківщині – 102 та 57 відділень відповідно. І це цілком зрозуміло. Адже саме Донецька та Харківська області найбільше постраждали від обстрілів ворога. Тож банки щодня змушені були наражати працівників місцевих відділень на небезпеку.

Варто зазначити, що тенденція до скорочення кількості банківських філій пов’язана не лише з війною. Важливу роль тут відіграв і розвиток цифрових технологій, а саме мобільного банкінгу. Українці все рідше звертаються до фізичних філій, оскільки майже всі послуги можуть отримати онлайн на сайті банку чи в його мобільному додатку.

За статистикою кількість структурних підрозділів українських банків з кінця 2018 року до жовтня 2022 року зменшилася з 8,5 тис. майже до 3 тис. Лише ПриватБанк за цей час встиг скоротити кількість своїх відділень з 2 тис. до 1,3 тис., тобто майже удвічі. Зараз найбільша кількість філій державного банку працює на Дніпропетровщині – 556, Львівщині – 423, Одещині – 421, а також у Полтавській області – 284. Натомість у Донецькій, Херсонській та Луганській областях налічується лише 86, 57 та 23 відділення відповідно. Наведені дані отримані з розрахунку на 100 тис. населення.

Доречі після деокупації частини населених пунктів України, зокрема на Харківщині та Херсонщині, вітчизняні банки почали активно відновлювати там свою роботу. Відкрилася низка філій, які банки змушені були закрити через небезпеку для працівників. Також у постраждалих регіонах знову запрацювали у банкомати та термінали українських фінустанов.