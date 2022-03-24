Новини

В Кремлі розповіли куди дівся Шойгу

24.03.2022
Менше хвилини
Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не проводить публічних заходів, бо має багато турбот. Таким чином прокоментував чутки про проблеми зі здоров’ям у міністра представник Кремля Дмитро Пєсков .


Відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення про проблеми зі здоров’ям у міністра, Пєсков порадив не слухати ЗМІ.

Новини по темі

Раніше у ЗМІ звернули увагу, що Шойгу довгий час – з 11 березня – не з’являється у публічному просторі. Непідтверджені джерела заявляли, що міністр може мати проблеми з серцем.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
24.03.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Geely

Geely призупинила випуск машин на заводі в Білорусії

24.03.2022

Renault все таки пішла з Росії

24.03.2022
погода

В Росії різко погіршилась точність прогнозів погоди

24.03.2022

Стало відомо про план США у разі застосування Росією ядерної зброї

24.03.2022
Back to top button