В Кремлі розповіли куди дівся Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не проводить публічних заходів, бо має багато турбот. Таким чином прокоментував чутки про проблеми зі здоров’ям у міністра представник Кремля Дмитро Пєсков .





Відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення про проблеми зі здоров’ям у міністра, Пєсков порадив не слухати ЗМІ.

Раніше у ЗМІ звернули увагу, що Шойгу довгий час – з 11 березня – не з’являється у публічному просторі. Непідтверджені джерела заявляли, що міністр може мати проблеми з серцем.

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