Павло Глоба назвав предмет, знахідка якого може сьогодні змінити життя

Астролог Павло Глоба поділився сприятливими прикметами, на які варто звернути увагу у п’ятницю, 24 березня. За його словами, знайти гострий металевий предмет – до швидкої перемоги над ворогами.

Вважається, що випадково вколотися або порізатися гострим металевим предметом у цей день означає позбутися всього непотрібного. Більше того, якщо ви натрапили на ніж на вулиці, його слід підняти і кинути на його місце монету в якості жесту купівлі, що є знаком перемоги і виконання ваших довгоочікуваних бажань.

Глоба припускає, що розбита на кілька маленьких шматочків тарілка не повинно викликати засмучення, оскільки це означає пройти через випробування і вийти з нього переможцем. День в цілому буде сприятливим для дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей, налагодження стосунків і навіть на прорахований ризик, який може привнести у ваше життя азарт і омолодження.

Якщо ви знайдете гострий металевий предмет, вважайте це добрим знаком, що ваші вороги незабаром зазнають поразки. Приймайте виклики, які трапляються на вашому шляху, і впевнено йдіть до своєї мети, адже день складається на вашу користь.