Так дешево більше не буде: Vodafone різко підняв ціни на популярні тарифи

Vodafone незабаром підвищить ціни на низку популярних тарифних планів. Користуватися послугам оператора за новою ціною клієнти почнуть вже з 11 лютого. За рік зв’язку тепер доведеться платити на кілька сотень гривень більше.





Раптове зростання вартості послуг Vodafone пояснив значним збільшенням витрат на розвиток власної мережі. Другий за кількістю абонентів оператор країни перш за все підвищив ціну своїх послуг в рамках пропозиції «Рік без абонплат». Всі нові абоненти платитимуть за річні пакети вже зовсім інші ціни, на кілька сотень гривень вищі за торішні.

Детальніше про нові тарифи повідомила інформ-спільнота «Мобільний зв’язок України» (MZU). За їхніми даними оновлені пакети послуг у розрахунку на місяць користування обходитимуться абонентам на кілька десятків гривень більше.

Зокрема пакет SuperNet Start, який раніше вартував 1500 грн на рік, тепер пропонують за ціною 1595 грн. Тобто місячна абонентська плата зросла зі 125 до 145 грн.

Тарифний план SuperNet Pro тепер коштує 2255 грн за рік, тобто 205 грн на місяць. Раніше ж його вартість становила лише 2160 грн, а в перерахунку на місяць – 180 грн.

Пакет SuperNet Unlim з 11 лютого вартуватиме вже не 3120 грн, а всі 3300 грн. Тобто за місяць користування послугами, що входять у цей тарифний план, користувачі платитимуть 300 грн замість 260 грн.

Щоб заохотити клієнтів до придбання пакету послуг одразу на весь рік, у Vodafone запропонували спеціальні ціни для нових абонентів. Вони діятимуть лише у перший тиждень після підключення до мережі оператора. Згідно з ними річні пакети можна буде придбати за наступними цінами:

SuperNet Start – за 1275 грн (за 320 грн дешевше);

SuperNet Pro – за 1830 грн (на 425 грн дешевше);

SuperNet Unlim – за 2660 грн (на 640 грн менше).

Нові тарифи оператор вже опублікував на своєму офіційному сайті. Тож усі бажаючі можуть ознайомитися з ними та обрати для себе найвигідніший варіант.

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