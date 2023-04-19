Плюс 1000 грн к пенсии: кого в июне ждет щедрая надбавка

Некоторым украинцам в июне повысят пенсию и насчитают доплату сразу за три месяца. Для пенсионеров со средним размером пенсии такая доплата составит около 1000 грн. Кто попадет в число счастливчиков?

Перерасчет пенсии ждет украинцев, которые продолжили работать после выхода на пенсию. Таких пенсионеров в Украине сейчас около 2,7 млн. Большая часть из них – работники бюджетного сектора, в том числе учителя, врачи и государственные служащие.

Однако набавку получат не все работающие пенсионеры, а только те, кто до марта 2023 года успел отработать дополнительные 24 месяца (2 года). Таким пенсионерам увеличат коэффициент в формуле расчета пенсии в соответствии с новым стажем.

Например, если они вышли на заслуженный отдых со стажем в 35 лет, а затем отработали еще 2 года, то коэффициент изменится с 0,35 на 0,37. Соответственно граждане, ранее получавшие пенсионные выплаты в размере 5842 грн, после перерасчета будут получать на 333 грн больше.

Следует отметить, что по закону доплачивать пенсионерам должны были бы уже с апреля. Однако данные Фонда социального страхования о стаже работающих пенсионеров поступают с опозданием. Так что повышенную пенсию такие граждане начнут получать только в июне, а доплату за апрель и май им начислят «задним числом».

Таким образом, в июне пенсионеры с пенсией 5842 грн получат доплату сразу за три месяца, а это почти 1000 грн. А уже с июля им начнут выплачивать только повышенную пенсию в размере 6175 грн.

Напомним, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится каждые два года. Выплаты увеличивают только тем гражданам, которые по состоянию на март в год перерасчета имеют дополнительный стаж не менее 24 месяцев. Если же пенсионер к этому моменту успел отработать, например, 23 месяца, до увеличения пенсии ему придется ждать еще 2 года.