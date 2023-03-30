Для трьох знаків зодіаку квітень почнеться з неприємностей: що приготувала їм доля

Перші числа квітня кільком знакам зодіаку принесуть самі лише неприємності. Цими знаками, на думку астрологів, стануть Тілець, Лев та Козеріг. На початку місяця їм не варто приймати важливих рішень, адже є ризик припуститися фатальної помилки. Також представникам названих знаків не радять діяти «на емоціях», а навпаки – ретельно обдумувати кожен свій крок.

Причиною небезпек, що чигатимуть на Тільців, Левів та Козерогів, астрологи вважають несприятливе положення планет. Зараз саме відбувається транзит Марса, Меркурія і Юпітера через сузір’я Овена. А Плутон вперше за останні два століття увійшов у знак Водолія. Ці космічні явища можуть створити чималі клопоти представникам перелічених знаків.

Тілець

Тільці на початку квітня стикнуться із ситуаціями, з яких буде вкрай складно знайти вихід. Непорозуміння з колегами, сварка з другою половинкою та інші неприємності – все це переповнить чашу терпіння представників знаку. Вони раптом стануть тривожними та невпевненими у собі.

Не найкращим чином вплине на Тільців і Місяць, який в останні дні березня досягне першої чверті в знаку Рака. Таке положення Місяця змусить Тільців знову згадати про почуття, які їм ледь вдалося у собі задушити. А ностальгія за минулим рідко призводить до чогось хорошого.

Лев

Для Левів у перші дні квітня вирішальним стане вплив Плутона, що саме знаходиться в знаку Водолія. Їх турбуватимуть стосунки з близькими. Левам чомусь почне здаватися, що вони нікому не можуть довіряти.

Ці відчуття будуть трохи перебільшеним, проте дозволять Левам правильно вибудувати особисті кордони, а можливо навіть припинити спілкування з деякими токсичними людьми. І хоч відмовитися від частини друзів та знайомих буде непросто, це рішення врешті піде Левам на користь.

Козеріг

На початку квітня Козероги зрозуміють, що страшенно втомилися від своєї щоденної рутини. Їм вже не в радість прокидатися зранку та починати день, який пройде так само, як попередній.

Представникам знаку радять вирватися з круговороту подій та перепочити. Адже без цієї «паузи» вони вже у найближчі кілька днів дійдуть до відчаю та нароблять дурниць. Деяким Козерогам може спасти на думку звільнитися чи розійтися з коханою людиною. Тож краще зробити все, щоб уникнути такого розвитку подій.