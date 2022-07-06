У ПриватБанку назвали суму, після переказу якої на карті будуть обмеження

ПриватБанк обмежить витрати по картках своїх клієнтів за умови перевищення ліміту обороту в 500 тисяч гривень, якщо володар картки буде не в змозі або відмовиться підтвердити свої доходи.





За таких умов клієнт має надати підтвердження джерел надходження грошей, а також оновити дані анкети клієнта банку, де перелічені джерела прибутку українця.

Клієнти отримають запит від банку на надання документів через фірмовий додаток банку, SMS повідомлення, Viber інформування або телефонний дзвінок від співробітника фінансової установи. Якщо клієнт не погодиться надати до банку необхідні документи, картка матиме певні обмеження на витрати коштів з рахунку. Саме так пояснюють нову процедуру робітники установи.

Ще у квітні Національний банк створив постанову, згідно з якою оновлено порядок дій для банківських установ в разі надходження коштів в розмірі більше ніж 400 тисяч гривень та не наданні документів про джерело прибутку за запитом банку.

В разі підтвердження законності отриманих коштів клієнт банку обслуговуватиметься за стандартними процедурами та не відчуватиме жодного дискомфорту від співпраці з фінансовою установою. Тож для законослухняних громадян порядок обслуговування не зазнає змін, достатньо лише довести, що отримані гроші зараховано без порушення чинних законів України.