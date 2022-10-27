В Україні заявили про новий графік відключень світла

В Україні переглянуть графік віялових відключень електроенергії. Його збираються вдосконалити та зробити більш зручним для населення. При цьому також буде враховано інтереси підприємств критичної інфраструктури та оборонної галузі. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Чиновник зазначив, що в даний момент Офіс президента тісно співпрацює із Міністерством енергетики України, «Укренерго», обленерго, очільниками ОВА та мерами міст з метою адаптації графіка відключень світла до потреб споживачів. Наразі цей графік надто заплутаний та незрозумілий для українців. Тож в Офісі президента вирішили спростити його та зменшити, наскільки це можливо, дискомфорт населення від тимчасової відсутності електроенергії.

Крім комфорту побутових споживачів, чиновники збираються приділити особливу увагу потребам підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, а також військової галузі. Адже робота системи водопостачання, котелень, виробництво всього необхідного для фронту та цивільного неселення є беззаперечним пріоритетом для держави.

Нагадаємо, що тимчасові відключення електрики по всій Україні почалися ще з 25 жовтня. Світло вимикають по черзі в окремих районах міст. Кожне відключення триває не більше кількох годин. Всі міста та обласні центри України мають власний графік відключень світла, на який споживачі можуть оріентуватися, плануючи свої повсякденні справи.

Вдатися до таких заходів владу змусили масовані атаки росіян на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України. На даний момент уражень зазнали вже близько 40% енергооб’єктів по всій території країни. Щоб знизити навантаження на енергетичну систему громадян попросили обмежити споживання у пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Однак результатів добровільного зниження споживання виявилося недостатньо і владним органам довелося вжити більш жорстких заходів – перейти до віялових відключень світла по всій території України.