Кому сьогодні краще подумати, а кому краще мовчати: гороскоп на суботу, 20 листопада

Цієї суботи на нас чекає 16-й день Місяця – час гармонії та рівноваги. Силу набуває період спадаючого Місяця, а це означає, що найближчими днями нам треба зосередитися на продовженні та закінченні вже призначених та запланованих справ. Сьогодні не варто форсувати події, наполягати на своєму та активничати – пам’ятайте, що ми знаходимося в Коридорі Затьмарень. А ввечері, з настанням 17-ї Місячної доби потрібно взагалі максимально взяти себе під контроль. Коли цей день Місяця збігається з суботою – це небезпечно!





Гороскоп на 20 листопада для Овнів

Займаючись улюбленою справою та вдосконалюючи себе, Ви можете провести дуже щасливий і радісний день.

Гороскоп на 20 листопада для Тельців

Після напруженого робочого тижня, ця субота здасться Вам оазою відпочинку та щастя – насолоджуйтеся цим повною мірою.

Гороскоп на 20 листопада для Близнюків

Сьогоднішній день краще витратити на роздуми та планування – пориньте у свої мрії.

Гороскоп на 20 листопада для Раків

Втома від повсякденних турбот залишається позаду, а попереду – «старі граблі», на які не варто наступати.

Гороскоп на 20 листопада для Левів

Безтурботно побалакати і помовчати цього дня – дуже корисно для Вашого продуктивного руху вперед.

Гороскоп на 20 листопада для Дів

Зверніть особливу увагу на взаємини зі своєю половинкою – їх сьогодні можна значно покращити.

Гороскоп на 20 листопада для Терезів

Цієї Місячної астрологи радять Вам зосередитися на завданнях, за які Ви відповідаєте самостійно.

Гороскоп на 20 листопада для Скорпіонів

У вас сьогодні є час зібратися і “привести себе до тями”, поставтеся до себе з розумінням.

Гороскоп на 20 листопада для Стрільців

Вам у цю Місячну добу потрібно подивитися назад і подумати, чи не збилися Ви зі шляху.

Гороскоп на 20 листопада для Козерогів

Цей день для Вас буде наповнений спокійними та радісними справами та турботами серед тих, хто Вам близький.

Гороскоп на 20 листопада для Водоліїв

Якщо ви просто розслабитеся і зосередитеся на «тут і зараз», ви зрозумієте, що все у вас добре.

Гороскоп на 20 листопада для Риб

Сьогодні Вам потрібно перетворитися на «летючу рибу» і легко рухатися по життю.