Українці почали платити за світло на 5% більше, ніж минулого року

Уряд врешті прийняв довгоочікуване рішення стосовно тарифів на світло. З жовтня поточного року вартість енергоресурсу для українців складатиме 1,44 грн за кіловат. Ціна буде актуальною для усіх домогосподарств, які використовують до 250 кВт*год на місяць.





Однак не зважаючи на здешевлення компослуги, у порівнянні із 2020 роком ціна електроенергії для громадян все одно буде більшою. Головна причина збільшення сум у платіжках громадян – скасування пільгового тарифу на перші 100 кіловат енергії. Деталями тарифної статистики поділилися в Українському союзі промисловців та підприємців.

Оголошене владою зниження цін для майже 80% українців звучить доволі оптимістично. Однак якщо ми згадаємо, скільки платили за світло торік, відчуття ейфорії швидко зникне. До 1 січня 2021 року в Україні існував пільговий тариф, за яким перші 100 кВт*год енергії вартували по 0,9 грн за кіловат. Однак його скасували й із початку року ми сплачували по 1,68 грн за кВт*год, незважаючи від кількості використаного ресурсу.

Виходить, що у порівнянні із актуальною ціною за світло, жовтень принесе нам значне полегшення. Однак у 2020 році сума у середньомісячній платіжці була нижчою на 5,3% (близько 18 грн). В УСПП вважають, що рішення уряду стосовно зниження тарифу – лише тимчасовий маневр. Ціна все одно ростиме вгору, аж доки не дійде до ринкової, а влада лише намагається зробити цей процес не таким «болючим» для населення.

Однак підприємці та промисловці все ж не підтримують коливання цін та частої зміни «правил гри». Якщо чиновники постійно то підіймають ціну, то знижують, то надають пільги, то забирають назад – довіри від людей їм очікувати не варто. А поступове здорожчання електрики потрібно здійснювати, відштовхуючись у першу чергу від доходів населення та рівня економічного розвитку в країні.