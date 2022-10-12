Украинцам рассказали, когда подешевеют яйца: ждать осталось недолго

В Украине за последний месяц существенно подорожали куриные яйца. Их оптовая стоимость составила 43 грн за 10 штук. Между тем, в отечественных супермаркетах за десяток яиц приходится платить не менее 50 грн. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

При этом чиновник отметил, что уже через месяц стоимость яиц начнет постепенно снижаться. А ближе к началу зимы популярный продукт будет стоить не больше, чем до войны.

Сумасшедший скачок цен на яйца, по словам Высоцкого, повлекли за собой военные действия в Украине. Из-за массированных обстрелов и захвата оккупантами части украинских территорий было уничтожено несколько крупных птицеводческих комплексов. Поэтому значительно сократилось поголовье кур и, соответственно, производство яиц. Еще одной проблемой для владельцев птицеферм стали сложности с логистикой. Ведь транспортные услуги существенно подорожали из-за повышения цен на топливо в стране.

В то же время спрос на яйца из-за массового выезда украинцев за границу снизился. Таким образом, в первые месяцы войны производителям приходилось работать себе в убыток и продавать яйца дешевле их себестоимости. Если перед вторжением России в январе-феврале 2022 года цена за десяток яиц составляла в среднем 35 грн, то в мае-июне она упала до 16,5 грн. Выровнять стоимость яиц на рынке по крайней мере до уровня себестоимости удалось только в июле-августе. Тогда цена за 10 штук составляла от 25,5 до 26 грн.

В сентябре, когда сезонный спрос на яйца полностью восстановился, а поголовье кур существенно не увеличилось, цены на яйца мгновенно взлетели до 30 грн. После чего в начале октября эксперты рынка зафиксировали очередное удорожание почти на 24%.

Но поскольку на увеличение поголовья кур до необходимого уровня владельцам птицеферм нужно не больше 2-3 месяцев, в ноябре цены снова придут в норму. Согласно прогнозу замглавы МинАПК, стоимость яиц в конце ноября составит около 35 грн за десяток.