Гривня не має шансів: відомий прогноз курсу на цей тиждень

Вартість американської валюти протягом минулого тижня дійшла до позначки у 27 грн/дол. Щоб стримати зростання долара та здешевлення гривні Національний банк змушений був ледь не кожного дня виходити на ринок та продавати близько 350 мільйонів доларів. Чому ж стійкість національної валюти раптом похитнулася? Чому долар, який ще тиждень тому стрімко наближався до 26 грн, раптом знову пішов на підвищення?





На думку вітчизняних фінансових експертів девальвація гривні має перш за все політичні причини. Загроза військового вторгнення Росії на початку 2022 року зробила українські облігації внутрішнього займу не надто привабливими для іноземних інвесторів. Тож на поточному тижні тенденція до падіння гривні найімовірніше не ослабне.

Варто зазначити, що Міжнародний валютний фонд днями прийняв рішення надати Україні ще 700 мільйонів доларів з обіцяних 5 мільярдів кредитних коштів в рамках програми «stand-by». Гроші державний бюджет отримає вже до кінця червня 2022-го року. Та експерти одноголосно стверджують, що навіть транш МВФ не врятує гривню від падіння в умовах політичної та енергетичної кризи.

Провідний аналітик брокерської компанії Roboforex Андрій Гойлов прогнозує, що вже до кінця поточного тижня долар зросте в ціні принаймні до 27,35 грн. Не пастиме задніх і головна європейська валюта. Євро до 5 грудня цілком може зафіксуватися на позначці у 30,45 грн/євро.

Якщо ж ви маєте намір придбати валюту, доки її ціна не сягнула катастрофічних значень, експерти радять все ж обрати долар. Через новий штам коронавірусу, що лютує у країнах Європи, та нестачу енергоресурсів, єдина валюта ЄС зараз знаходиться не в найкращому становищі. Деякі спеціалісти навіть висловлюють версії щодо падіння євро у відношенні до долара. Тож «американець» наразі є найнадійнішою валютою для довготермінових заощаджень.