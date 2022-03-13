ПриватБанк змінив правила зняття готівки з банкоматів

Впровадження військового стану суттєво вплинуло на роботу українських банків. Зміни торкнулися як графіку роботи відділень, так і правил обслуговування клієнтів. Зокрема державний ПриватБанк днями впровадив нові обмеження на зняття готівки. Скільки ж грошей тепер зможуть зняти зі свого рахунку українці?





Ще з перших днів війни Приват встановив ліміт на зняття готівки в банкоматах у сумі 100 тис грн на добу. Однак днями у банку встановили також ліміт на одну операцію. За правилами фінустанови клієнт не зможе за один раз отримати всі 100 тис грн., а лише 20 тис грн.

У банку також зазначили, що вказаний ліміт у 20 тис грн діє лише для карток Привату. Якщо ж громадянин використовує банкомат для зняття коштів з картки іншого банку, зможе отримати не більше 10 тис грн. Між операціями зняття готівки встановлено фіксований інтервал у 3 години. Таким чином клієнт може протягом дня зняти увесь добовий ліміт з карти ПриватБанку.

Окрім банкоматів українці для зняття готівки можуть скористатися й касою у відділенні банку. Там можна зняти увесь денний ліміт у 100 тис грн за одну операцію.

Ще одним варіантом для бажаючих отримати готівку є звичайна каса у магазині, аптеці чи АЗС. Таку послугу зараз пропонують торгові точки більш ніж 20 мереж країни. Серед них супермаркети Сільпо, Фора, АТБ, Varus, заправки WOG, ОККО та БРСМ Нафта, аптеки Доброго Дня, АНЦ, Копійка тощо. Пропонує послугу зняття готівки на касі навіть Нова пошта.

Щоб отримати готівку у процесі розрахунку потрібно повідомити касиру, яку суму ви б хотіли зняти. Касир виб’є на терміналі цю суму плюс вартість вашої покупки. Після оплати, ви отримаєте решту з каси готівкою. Переважна більшість торгових точок, які пропонують цю опцію, видають до 6 тис грн за одну покупку.

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