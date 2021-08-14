Невірний код: клієнти ПриватБанку втрачають доступ до карток, але вихід є

Клієнти ПриватБанку останнім часом все частіше стикаються із ситуацією, коли фінустанова самочинно змінює пін-коди до їх карток. Однак доступ до свого рахунку все ж можна отримати скориставшись новим паролем, зазначеним у SMS-повідомленні від банку. З якою ж метою проводиться зміна кодів доступу до особистих карток українців?





У державному банку пояснили, що зміна паролю застосовується виключно з метою захисту коштів клієнта від посягань шахраїв. Щоправда, такі заходи безпеки можуть створити певні незручності українцям. Свою історію раптової зміни коду доступу до картки розповів один з клієнтів банку.

«Поїхав за кордон на відпочинок. Через кілька днів, протягом яких користувався картою лише для дрібних щоденних покупок (продукти, кава тощо), приходить повідомлення: пароль змінено через підозру у скімінгу», – повідомив чоловік.

Адміністрація ПриватБанку підтвердила заміну паролю у згаданого громадянина, пояснивши свої дії турботою про конфіденційність даних та безпеку рахунків клієнта.

«Якщо ви скористалися карткою у банкоматі чи терміналі, де могла знаходитися скімінгова накладка, банк автоматично змінить PIN-код, щоб запобігти доступу сторонніх осіб до рахунку», – розповіли у ПриватБанку.

Варто зазначити, що скімінг зараз набув величезної популярності серед шахраїв. Використовуючи спеціальні накладки (скімери), які кріпляться на отвір для картки, злочинці зчитують її номер, код CVV та інші дані. Після цього створюється віртуальна копія банківської карти, а код доступу злочинці отримують за допомогою міні камер або спеціальних накладок, що кріпляться на клавіатуру банкомату.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, варто дотримуватися кількох правила безпеки у процесі користування банкоматом/терміналом: