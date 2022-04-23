Кінець безкоштовного розмитнення авто: в Україні задумались над поверненням плати

Верховна Рада розглядає відміну безкоштовної розмитнення автомобілів в Україні, яка стартувала на початку квітня і повинна діяти до закінчення військового стану. Причиною стали зловживання комерційних структур, заявив в інтерв’ю “Радіо НВ” голова податкового комітету парламенту Данило Гетьманцев.





За його словами, компанії користуються можливістю безкоштовно завозити машини, щоб потім перепродувати їх. У результаті на кордонах формуються довгі черги.

“Подекуди ми бачимо, що заробляють від цього не прості люди, а ділки, тому ми зараз розглядаємо можливість цей процес припинити… Багато хто шукає машину для придбання у війну, а комерційні структури, використовуючи ці пільги, завозять на територію України автомобілі для подальшого перепродажу”, – сказав нардеп.

Гетьманцев додав, що з моменту набуття чинності відповідним законом 6 квітня в Україну без сплати податків було ввезено 10 тис. автомобілів.

Спочатку метою такого рішення було дати можливість громадянам, які втратили авто внаслідок бойових дій, купити собі нове за низькою ціною.

Нагадаємо, що Данило Гетьманцев також виступив за відміну безкоштовного імпорту товарів в Україну. Бо таке рішення позбавляє держбюджету необхідних під час війни надходжень.