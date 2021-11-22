Доктор Комаровський розповів про головні помилки батьків у лікуванні дітей антибіотиками

Антибіотик — це не панацея від усіх хвороб. Він не ефективний в боротьбі з вірусами. Про це вкотре нагадав найпопулярніший доктор в Україні Євген Олегович Комаровський. Також він розповів про найпопулярніші помилки, які допускають батьки, коли лікують дітей.





Чого ні в якому разі не можна робити батькам

Найголовніша помилка, якої допускаються бабусі, дідусі, мами й батьки з покоління в покоління — це самолікування. Коли дитина хвора, потрібно відразу звертатися до педіатра, а не покладатися на власний досвід. Через таку безвідповідальність дітлахи потім потрапляють до реанімації з важкими ускладненнями.

Переривання курсу антибіотиків — ось чого ні в якому разі не можна робити. Все тому що, якщо самостійно перервати курс лікування, бактерії вироблять стійкий імунітет до препарату, потім з більшою силою атакують організм. Такі інфекції лікувати набагато складніше.

Місцеве застосування антибіотиків можливе в одиничних випадках (при гнійних отитах або кон’юнктивітах). В інших випадках лікар призначає препарат у таблетованій формі або в ін’єкціях.

На цьому помилки не закінчуються, підкреслив Євген Олегович. На превеликий жаль в медичній практиці бувають випадки, коли дитина продовжує приймати один і той же антибіотик при повторному загостренні хвороби. Це не ефективно, потрібно нові, зовсім інші ліки.

Багато батьків припускаються помилок у розрахуванні дозування. Якщо воно буде дуже маленьким, лікування не дасть належного ефекту. Якщо дати дитині занадто багато ліків, це спровокує передозування препаратом.

Без огляду у лікаря, здачі аналізів, давати якісь ліки дуже небезпечно. Більш того, якщо мова йде про антибіотики. Не відкладайте з візитом до лікаря, дотримуйтеся всіх його приписів, будьте уважні до своєї дитини. Про це в черговий раз попросив популярний доктор і блогер.