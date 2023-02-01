Українці втрачають гроші через збої банкоматів та терміналів: у ПриватБанку розповіли, як діяти

В Україні через відключення світла все частіше трапляються збої в роботі терміналів та банкоматів. Коли зникає електрика, банківські апарати вимикаються, не встигаючи завершити операцію. Наприклад внесені в термінал гроші не зараховуються на карту, або навпаки – кошти списуються з рахунку, а готівку клієнт так і не отримує.

З такими проблемами стикнулося й чимало клієнтів ПриватБанку. Щоб повернути втрачені гроші їм доводиться звертатися у службу підтримки банку, яка через велику кількість збоїв може розглядати заявку навіть по кілька тижнів. То як же українцям вберегти свої фінанси від таких форс-мажорних ситуацій і як повернути гроші, якщо халепа вже трапилася?

Як користуватися банкоматом/терміналом, щоб він не «з’їв» гроші?

З періодичною відсутністю електропостачання зараз нічого не вдіяти. Однак все ж можна звести мінімуму ризик втратити гроші при раптовому вимкненні банкомату чи терміналу. Для цього необхідно дотримуватися кількох простих правил:

намагайтесь проводити операції в одному й тому самому терміналі чи банкоматі, попередньо з’ясувавши графік відключення світла в будинку, де він знаходиться;

користуйтеся банкоматами/терміналами у відділеннях, що працюють навіть під час відключення електрики;

якщо потрібно внести на рахунок чи зняти з нього велику суму, краще зробити це через касу банку;

здійснювати термінові транзакції, наприклад внески по кредиту, оплату навчання, лікування тощо, також варто у касі, щоб уникнути можливих затримок.

Якщо банківський апарат все ж «з’їв» гроші?

У ПриватБанку зазначили, що в такому випадку потрібно якнайшвидше зателефонувати на гарячу лінію банку. Її номер можна знайти на будь-якому банкоматі чи терміналі Привату. Оператору необхідно повідомити номер банківського апарату та точні дані про «незавершену» транзакцію, зокрема час та суму.

Після реєстрації заявки в банку перш за все перевірять наявнісь збою в системі. Іноді цього буває достатньо, і тоді гроші клієнту повертають протягом кількох днів. Та якщо знадобиться інкасація банкомату/терміналу, компенсації доведеться чекати не менше тижня.

Деякі клієнти Привату скаржаться на те, що їх заявки на повернення коштів банк відхилив, стверджуючи, що не виявив збою. В такому випадку варто подати заявку вдруге. Можливо сталася помилка, наприклад оператор невірно записав номер банкомату/терміналу або час транзакції.

Якщо ж у банку все одно відмовляються повертати гроші, саме час звернутися до зі скаргою до НБУ. Для цього існує спеціальна гаряча лінія: 0 800 505 240. Також можна сконтактувати з Нацбанком електронною поштою: [email protected]