Кому відкриється правда про друга: гороскоп на четвер, 6 січня

Більшість цього особливого четверга управляється містичним 5-м днем ​​Місяця, що має символ “Єдиноріг”. Багато хто сьогодні знову готуватиметься до свята та застілля – постарайтеся бути справедливими і не піднімайте за столом “складних тем”.





Розвиток подій буде метушливим і трохи безглуздим, але всі ті, хто буде цілеспрямований у добрих намірах, добре впораються з цією легкою нервозністю.

Гороскоп на 6 січня для Овнів

На вас чекає цілком приємний і перспективний день. Період зростаючого місяця в розпалі, і це чудовий час для покупок. Якщо сьогодні Вам захочеться купити собі обновку, і Ви маєте цю можливість, не стримуйте себе.

Гороскоп на 6 січня для Тельців

Справедливість є головним наповненням цього дня для Вас. Подумайте, де Вам потрібно відновити порушену рівновагу і зробіть це. При цьому діяти потрібно дуже делікатно та доброзичливо.

Гороскоп на 6 січня для Близнюків

На вас чекає день, повний любові у всіх її проявах, утримайте цей настрій до кінця тижня. А найкраще бути в цьому чудовому стані все життя. Основну увагу на себе “потягнуть” рідні люди, і це добре.

Гороскоп на 6 січня для Раків

Сьогодні Ви можете побачити, хто для Вас справжній друг, а з ким краще “кашу не варити” і навіть святкову кутю не пробувати.

Гороскоп на 6 січня для Левів

Настав час дати волю своїм справжнім емоціям. Подаруйте їх тим, кого любите. Подбайте сьогодні про тих, хто потребує Вашого захисту та заступництва. Це особлива радість – бути потрібними, корисними та улюбленими.

Гороскоп на 6 січня для Дів

Думна діяльність у цей день для Вас виходить на передній план – інтенсивно “ворушіть мізками”. Врахуйте, у цей період не час чекати та сумніватися. Все, що можна зробити, робіть саме сьогодні.

Гороскоп на 6 січня для Терезів

Різдвяний настрій цього дня Вам буде до вподоби. Продовжуйте дарувати подарунки та самі приготуйтеся до приємних сюрпризів. Спілкування буде не тільки приємним, а й корисним для всіх сторін процесу.

Гороскоп на 6 січня для Скорпіонів

У цей особливий день і чарівний вечір можливі будь-які дива, подумайте про те, чого Ви дійсно бажаєте. Крім того, це добрий час для важливого життєвого вибору. Робіть те, що підказує серце.

Гороскоп на 6 січня для Стрільців

Якщо у цей святковий день фокусуватися на позитивних подіях і не виявляти агресії та обурення та акцентовано звертати увагу на позитивні моменти, то згодом їх відбуватиметься у Вашому житті дедалі більше.

Гороскоп на 6 січня для Козерогів

Прекрасний день для втілення в життя задумів, що виношуються – будьте сміливішими. Упевнений спокій у своїй правоті та у своїх перевагах додасть Вам сил для будь-яких звершень. Зробіть хоч би перший крок.

Гороскоп на 6 січня для Водоліїв

Якщо у цей день Ваші очі будуть “на мокрому місці”, не потрібно себе стримувати, тому що сьогодні сльози – на щастя, очищення та звільнення. За сумом приходить радість, за чорною смугою настає біла.

Гороскоп на 6 січня для Риб

Вам потрібно займатися лише тими справами, які не терплять зволікань. Причому робити це потрібно спокійно і мудро. А краще, вчасно згадати, що зараз “на подвір’ї” вихідні та свята.