Приватбанк списує з карток своїх клієнтів тисячі гривень: куди зникають гроші українців

З карток клієнтів ПриватБанку вже кілька днів поспіль зникають чималі суми грошей. Все почалося із глобального збою системи державного банку 29 квітня. З того часу банк дублює всі транзакції клієнтів, виконані в день збою. Через це у деяких власників карток баланс вже пішов «у глибокий мінус».

Технічні проблеми із системою Привату вже не перший день обговорюють у мережі. Зокрема на профільному форумі Мінфіну з’явилися десятки коментарів зі скаргами українців.

Один з клієнтів банку розповів, що через проблеми із системою він став боржником банку. Приват продублював частину операцій, здійснених ним 29 квітня, після чого баланс карти став від’ємним. Причому частину транзакцій банк повторив 1 травня, а 2 травня зняв чергову «порцію» грошей, подвоївши борг власника карти.

Схожі повідомлення на сайті Мінфіну залишили ще кілька клієнтів ПриватБанку, після чого стало зрозуміло, що причину збою в банку так і не усунули. Адже ті самі транзакції повторювалися ще кілька днів після виявлення проблеми. Причому дублював банк не лише успішні операції, а й ті, які так і не були виконані.

Наприклад, в одному з коментарів клієнт розповів, що 29 квітня саме купував дитині велосипед за ціною 3500 грн. Після кількох невдалих спроб, чоловік просто пішов у банкомат і зняв потрібну суму. Та за кілька днів Приват все одно списав гроші, а баланс на карті клієнта зменшився ледь не до мінус 11 тис. грн.

У Приваті у відповідь на скарги клієнтів в один голос обіцяють розібратися із ситуацією. Спочатку представники держбанку обіцяли повернути всі гроші протягом найближчих кількох днів. Та потім подовжили цей строк до 11 днів, зсилаючись на те, що списані гроші знаходяться на резерві карти і за вказаний термін повернуться на баланс автоматично. Та деяким клієнтам просто відмовляють у поверненні коштів та радять звернутися до місця проведення транзакції.