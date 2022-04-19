Як раніше не буде: під час війни українці працюватимуть навіть на свята

На час війни українці можуть забути про довгі святкові вихідні. Зокрема вже на наступний день після Пасхи громадянам доведеться вийти на роботу. Не буде можливості і з’їздити на традиційні шашлики 2-го та 9-го травня. Про це українців попередили у Державній службі з питань праці.





Згідно із статтею №73 Трудового кодексу України у поточному році були передбачені наступні святкові вихідні:

25 квітня –перенесений з неділі Великодній вихідний;

2 травня – перенесений вихідний з 1 травня;

9 травня – День перемоги.

Та у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану стаття №73 тимчасово не діятиме. Тож всі зазначені вище дні будуть робочими.

Окрім відміни запланованих вихідних Трудове законодавство військового часу передбачає подовження робочого дня до 12 годин. Тобто при 5-денному трудовому тижні загальна кількість відпрацьованих годин може доходити до 60 год.

Також у разі виникнення проблем із виплатою зарплатні внаслідок воєнних дій, роботодавець не нестиме за це жодної відповідальності. Йому потрібно буде лише довести, що затримка винагороди працівникам пов’язана саме із війною, тобто не залежною від нього обставиною.

Якщо ж робота підприємства під час війни взагалі не можлива, або стала неможливою внаслідок руйнування виробничих потужностей, роботодавець має право призупинити дію трудового договору, укладеного з працівниками. Компенсацію за увесь період, під час якого колектив підприємства не міг працювати, повинна відшкодувати країна, що розпочала військову агресію. Тобто недоотриману зарплатню українцям заплатить ніхто інший, як росія.

До слова відпустка в Україні на час війни становитиме не більше, ніж 24 дні. Навіть вчителі, які раніше мали фактично 2-місячну відпустку (56 днів), не зможуть відпочивати довше встановленого воєнним часом строку. Та засмучуватися не варто, адже всі українці зможуть по-справжньому розслабитися та відпочити після Перемоги!