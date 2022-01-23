Власницям яких жіночих імен пощастить з 24 по 30 січня: опубліковано список

Фахівці з іменології – однієї з езотеричних дисциплін, що вивчає зв’язок імені людини з її долею, вирахували сім жіночих імен, яким пощастить практично у всіх сферах життя вже найближчого тижня, з 24 по 30 січня.





Олександра

Це сильні особи, як правило, у будь-якій ситуації, що допомагає їм у житті. Саме ця стійкість допоможе їм подолати непрості обставини і досягти бажаного, тільки не на шкоду іншим.

Варвара

Як відомо, у перекладі з давньогрецької означає «варварський», тобто іноземний, чужорідний. Ця етимологія, у тому числі заклала в них таку якість, як завзятість досягнення своєї мети, незважаючи на громадську думку. Це завжди надає їм сили, тому Варвари зазвичай прагнуть захистити слабких. Цього тижня них чекає винагорода за свої добрі справи.

Дар’я

У жінок з ім’ям Дар’я, яке має давньоперське коріння, є можливість обійняти керівну посаду. Вони мають природну харизму, чарівність, у них є задатки лідера.

Олена

Жінки з ім’ям Олена на перший погляд крихкі, але це тільки здається — вони мають внутрішню силу і не бояться проблем. Цього тижня успіх буде на їхньому боці.

Наталя

Жіноче українське ім’я латинського походження зумовило ряд жіночих якостей, таких як спокій, мудрість, врівноваженість. Це допоможе найближчим часом ухвалити правильне рішення.

Світлана

Носії цього імені завжди чітко йдуть до наміченої мети, вкрай працездатні, чого справедливо вимагають від інших. Такі якості обіцяють кар’єрне зростання.

Поліна

Усі Полини позитивно ставляться до життя. Їм вдається добре розуміти оточуючих. Вони можуть знайти підхід до будь-якої людини. Саме це вміння здатне принести їм матеріальні блага.

Втім, іменологи звертають увагу, що решті жінок з іншими іменами потрібно лише культивувати в собі найкращі якості, залишатися позитивними, і все налагодиться.

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