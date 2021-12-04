Як зрозуміти, що лікування було призначено неправильно – розповідає доктора Комаровського

Ні для кого не секрет, що є лікарі, які заради своєї вигоди призначають пацієнтам непотрібні медикаменти. Вони назначають ті препарати, що не шкодять, але й не приносить користі. Тому вам потрібно знати, коли лікар дав неправильні вказівки. Навіть у 2021 році, іноді ви повинні бути бароном Мюнхгаузен і вміти витягнути себе за чуб з болота.





Популярні навмисні, й не дуже, помилки лікарів

Перше, про що попередив Євген Олегович — це вигадані діагнози. Варто насторожитися, якщо ви почуєте, що лікар говорить про дисбактеріоз, діатез, дискінезію шляхів. Неіснуючі захворювання “лікуються” марними та непотрібними препаратами. Ситуація може дійти навіть до ін’єкцій та крапельниць, які коштують тисячі гривень.

Часто таке лікування може викликати алергічну реакцію та отруєння.

Те ж саме і гомеопатія. Є дорогі засоби, а в композиції, крім крейди та підсолоджувача, немає нічого. Існує не єдина наукова стаття про їх ефективність. Але люди довіряють лікарям і масово купують ці фейкові засоби.

Друга помилка – неправильна тактика. Лікар сказав, що це означає: наприклад, при ГРВІ призначаються антибіотики. Це не завжди доречно, адже імунна система тіла запам’ятає вірус, і потім не буде захищена від нього.

Третя помилка – це традиційна медицина: інгаляції над вареною картоплею, сік цибулі в ніс, варто виключити. Існує доказова медицина, все інше є сумнівним і не доведено науково.

Марно сперечатися з лікарем у таких ситуаціях. Просто послухайте, зробіть висновки, а потім йдіть до іншого спеціаліста. Це буде найбільш правильне рішення.