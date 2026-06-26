Нові правила бронювання: які компанії можуть втратити статус критично важливих

Мінекономіки оновило критерії, за якими підприємства визнають критично важливими для економіки. Саме цей статус дає бізнесу право бронювати працівників від мобілізації.

Йдеться про наказ № 6954 від 24 червня 2026 року. Документ суттєво посилює вимоги до компаній, зокрема через нові зарплатні пороги. Найбільше зміни можуть зачепити IT-компанії, стартапи, представництва іноземного бізнесу, аграрний сектор і лісові господарства.

Що змінилося у критеріях

Головна нова вимога стосується середньої зарплати. Для компаній зі штатом понад 50 осіб вона має бути щонайменше удвічі вищою за середню зарплату по Україні за останній звітний рік.

Для меншого бізнесу з 20-50 працівниками планка ще вища: середня зарплата має перевищувати загальноукраїнський показник утричі. Такий самий коефіцієнт 3 тепер застосовують і до постійних представництв нерезидентів. Раніше для них діяв коефіцієнт 2.

Окремо прописали умови для компаній, які працюють у трьох і більше областях. Для них потрібно мати щонайменше 10 працівників і сплатити податки та ЄСВ на суму не менше 24 тисяч гривень у кожній області за останні три місяці.

Водночас не всі критерії прив’язані до зарплати. Статус критично важливих і надалі можуть отримати резиденти індустріальних парків, підприємства з державними грантами, виробники української техніки за держпрограмами, компанії, що надають послуги Мінекономіки за контрактами від шести місяців, а також підприємства зі сфери управління міністерства.

Із критеріїв прибрали норму про сплату ПДФО не менше 324 тисяч гривень за квартал. Також більше не можна отримати статус через володіння 90% капіталу інших критично важливих підприємств.

Окремі вимоги для агросектору та лісгоспів

Зміни торкнулися й агросектору. Мінімальну площу оброблюваних угідь підвищили з 500 до 1000 гектарів, а поріг річної виручки — з 20 млн до 40 млн гривень. Для агропідприємств також потрібна копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Для лісових господарств вимоги до площі земель постійного користування зросли з 500 до 2500 гектарів. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але додали фінансову умову: річний дохід має становити не менше 10 млн гривень.

Підприємствам дали три місяці, щоб підтвердити статус критично важливих за новими правилами. Кінцевий термін — 1 вересня 2026 року.