З 1 січня в Україні перерахували абонплату за доставку газу: кому доведеться платити більше

Українцям з 1 січня 2023 року змінили суму абонентської плати за доставку газу. При цьому тариф на транспортування «блакитного палива» залишився таким самим, як і минулого року. Чому ж деяким споживачам тепер доводиться платити за доставку ресурсу ледь не удвічі більше?

Справа в тому, що розмір абонплати облгази розраховують в залежності від того, скільки кубів газу споживач використав минулого року. Ця кількість ділиться на 12 місяців, а потім множиться на тариф за доставку, який, до речі, у кожного облгазу свій.

На жаль про цю систему знають далеко не всі українці. Тож громадяни обурюються зростанню абонплати і не розуміють, чому раптом газорозподільна компанія зажадала від них значно більшої платні, ніж минулого року.

Як зазначив мешканець Київської багатоповерхівки Олександр, у нього сума абонплати зросла більш ніж удвічі. Ще у 2022 році він платив за доставку газу по 46,7 грн в місяць. Та з початком нового року дізнався, що тепер ця послуга коштуватиме йому аж 108,1 грн.

Причина в тому, що низка сусідів Олександра виїхала зі своїх квартир і подалася за кордон через війну. Кілька квартир поруч із ним зовсім не опалювалися і киянину доводилося використовувати значно більше газу, ніж раніше, щоб зігріти свою оселю.

Згідно з правилами розрахунку абонплати за доставку газу, підрахунок використаних за рік кубів ведеться з початку жовтня до кінця вересня наступного року. Саме від середньомісячної кількості спожитих у цей період кубів газу залежить сума абонплати на наступний рік.

Варто зазначити, що не всім українцям у 2023 році доведеться платити за доставку газу більше. Зокрема у громадян, яким в 2022 році вдалося зекономити і використати менше кубів газу в повівнянні з 2021 роком, абонплата навіть знизиться. Серед таких українців біженці, які з початку війни виїхали з України і лише нещодавно повернулися у свої домівки.