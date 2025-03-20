Забудьте о покупке недвижимости: украинцам рассказали, во что стоит вкладывать деньги во время войны

Война заставила многих украинцев задуматься о том, как сохранить свои сбережения или даже приумножить их. Учитывая популярность этой темы, ведущие украинские экономисты и финансисты дали несколько советов по поводу инвестирования. Они рассказали, во что стоит вкладывать деньги во время войны, а какие инвестиции будут рискованными и не слишком прибыльными.

Золото и золотые монеты

Лучшим способом сохранить и приумножить свой капитал украинские финансовые эксперты считают покупку золота, а особенно золотых монет. Конкретно этот инвестиционный инструмент на первое место ставят аналитики Forbes. Однако, инвестируя в золото, они советуют придерживаться определённых правил, уделяя особое внимание:

комиссионным платежам;

возможным расходам на безопасность хранения.

Кроме того, эксперты уверены, что с приобретением этого ценного металла сейчас спешить не стоит. Лучше всего подождать коррекции цены, так как на данный момент рынок, как говорится, «перегрет». Поэтому, вложившись в золото, инвестор может не получить ту прибыль, на которую рассчитывал. Хотя этот инструмент является очень прибыльным, ведь только за последние 10 лет стоимость золота увеличилась в 2,5 раза.

Облигации внутреннего государственного займа

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) также считаются одним из самых надежных способов инвестирования. По словам управляющего активами группы ICU в Украине Григория Овчаренко, этот инструмент обеспечивает стабильный доход и почти не несёт в себе рисков. Дело в том, что облигации внутреннего государственного займа являются частью внутреннего долга. Поэтому возврат средств инвестора гарантирует сама государство.

С утверждением о надежности и безопасности вложений в ОВГЗ согласны и аналитики Центра экономической стратегии. Более того, они считают этот вид инвестиций даже прибыльнее депозитов. К тому же ОВГЗ дает инвесторам возможность, кроме заработка, еще и поддержать государство в трудные времена войны.

Земли сельскохозяйственного назначения

Этот инструмент также в топе самых популярных по версии Григория Овчаренка. На сегодняшний день технологии и ликвидность, а также стремительное увеличение количества сделок позволяют осуществлять такие инвестиции почти без риска. То есть, покупая землю сельскохозяйственного назначения, украинцы могут на 99,9% быть уверенными, что не потеряют над ней контроля.

Однако ведущие финансисты Украины считают, что, инвестируя в таком направлении, лучше сотрудничать с большими агрохолдингами. Таким образом, инвестор обеспечивает себе стабильный доход, так как арендованная земля гарантированно будет обрабатываться на протяжении длительного периода времени.

Недвижимость – самый рискованный инструмент для инвестирования

Большинство авторитетных экономистов не советуют вкладывать средства в недвижимое имущество. На сегодняшний день это крайне рискованный способ инвестирования с учетом ряда рисков военного характера. Ведь можно в любой момент потерять приобретенный дом или квартиру в результате ракетного удара, атаки дрона или других угроз военного времени.