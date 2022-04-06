В Украине изменятся правила начисления пенсий

Из-за войны в Украине в Минсоцполитики решили пересмотреть и упростить некоторые правила, касающиеся начисления пенсий. В частности, были изменены требования к студентам, которые получают социальные выплаты по потере кормильца. Подробно о новых условиях рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.





Как изменились правила

Сейчас государственную помощь из-за потери родителей получает почти 10 тыс детей, которые вот-вот достигнут совершеннолетия. Большинство таких детей уже студенты высших учебных заведений. Чтобы и в дальнейшем получать свои выплаты, они должны предоставить соответствующую справку, которую можно получить только по месту обучения.

Поскольку в стране идет война, процесс изготовления и получения документов существенно усложнился. Большое количество студентов сейчас не может даже попасть в свой институт или училище. А если это и возможно, то детям придется подвергнуть свою жизнь и здоровье серьезному риску.

Учитывая такую ситуацию, в Министерстве социальной политики решили временно отменить правило о предоставлении справки из учебного заведения. Пенсионный фонд будет самостоятельно собирать информацию для осуществления выплат, используя Единую государственную электронную базу, где содержатся данные обо всех студентах дневной формы. Студенты смогут получать пенсию по потере кормильца вплоть до 23 лет.

Также без справок будут начислять и новые пенсии для детей, потерявших родителей только недавно. Ведь боевые действия, которые сейчас ведутся в Украине, к сожалению, не обходятся без жертв.

Напомним, что с 1 апреля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. Надбавка ожидает украинцев, которые после выхода на заслуженный отдых продолжили работать. Пенсии таким гражданам пересчитают автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд или приносить справку с места работы старикам не нужно. Размер доплаты для работающих пенсионеров будет зависеть от стажа и размера зарплаты.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿