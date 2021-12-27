Чего ждать украинцам в январе: счета за доставку газа неприятно удивят

С 1 января 2022 года украинцы почувствуют рост цен на доставку газа. Что послужило причиной? Кто и почему будет платить больше всего?





Почему растут тарифы и за что мы платим?

Украинские власти согласились на требования МВФ. Кабмин при поддержке профильной комиссии инициировали идею рынка, что привела к возрастанию цен.

Стоимость доставки за последние несколько лет в Украине выросла почти вдвое. Средние расходы на газ в украинской семье составляют 2100–2700 грн.

«Нафтогаз» не устанавливает оптимальную цену для клиентов, но она остается фиксированной. Однако поставщики аргументируют, что им нужно проводить ремонты, повышать зарплату рабочим — расходы предприятий растут, соответственно и тарифы.

Цены будут полностью соответствовать расходам компаний — одно из условий МВФ.

Абонплата будет зависеть от среднего потребления газа и тарифа. Общий объем потребляемого газа делится на 12 месяцев, а полученное число умножаем на тариф облгаза. Вот и ежегодные расходы.

Чего ожидать?

Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на услуги по распределению газа для 40 операторов. Со второго квартала 2022 года рынок стабилизируется.

Самые высокие тарифы на услуги 1,99 грн/куб. м в месяц ожидаются для потребителей

ЧАО “Гадячгаз”, АО “Тысменицагаз”, АО “Закарпатгаз”, АО “Николаевгаз”, АО “Харьковгаз”, АО “Черновцыгаз”.

Самые низкие тарифы были установлены для АО “Киевгаз” – 0,32, АО “Харьковгоргаз” – 0,43, ЧАО “Кременчуггаз” – 0,46, АО “Криворожгаз” – 0,53, АО “Черкассыгаз” – 0,57 грн /куб. м.

Стоимость газа на мировом рынке ставит новые рекорды, поэтому в начале 2022 ожидается рост тарифов на отопление. Показатель повысится на 6%, поскольку газ напрямую взаимосвязан с отоплением.

Украинцы могут воспользоваться онлайн-услугами и оплатить коммунальные услуги в несколько кликов. На помощь придет сайт ПриватБанка или приложение Приват24.