Просто золотий: таролог назвала карщих чоловіків за знаком зодіаку

Можливо, з будь-якого чоловіка рано чи пізно може вийти чудовий супутник по життю. Однак є кілька представників астрологічного кола, серед яких особливо часто зустрічаються ідеальне подружжя.





Проаналізувала знаки зодіаку парапсихолог та таролог Саона Мерішан. Це стане чудовою підказкою незаміжнім і приводом перевірити свого супутника життя для тих, хто вже одружений.

Близнюки

Чоловіки-Близнюки двоїсті, як і жінки . І це цікаво — вони вперті, норовливі, у них на все є своя думка. Але коли йдеться про їхній шлюб, то кохана завжди буде для них на першому місці. Вони щедро дарують дружинам свою любов і ласку і не втомлюються доводити, наскільки їм важливий шлюб.

Раки

Раки – спокійні та сімейні люди, відомі приємним характером та працездатністю. Це стосується і жінок та чоловіків. Одружені Раки не шукатимуть зв’язків на стороні, працюватимуть над стосунками та допомагатимуть подружжю. Все тому, що в ролі чоловіків і батьків вони щасливіші, ніж одні.

Терези

Терезам властиво метатися з боку в бік — це стосується майже всіх аспектів їхнього життя. Але це роблять лише з метою переконатися, що все правильно. Те саме стосується й вибору партнера. Коли вони зупиняють вибір на дівчині і беруть її за дружину, вони будуть піклуватися про неї, любити і допомагати у важкий час. Бігти від складнощів — не для чоловіків-терезів.

Скорпіони

Скорпіонів вважають холодними, жорсткими, упертими, пристрасними натурами. І все це властиве чоловікам цього знаку. Але є ще одна особливість — безумовна вірність своїй партнерці. На них завжди можна покластися та разом будувати ідеальні стосунки. Однак того ж вони чекатимуть і від своїх дружин.

Козероги

Чоловіки-Козероги – практичні, майже позбавлені романтики чоловіки. Але саме це дозволяє їм зберігати шлюб на довгі роки, вони знають, що таке обов’язок, не тікають від відповідальності та готові підтримати дружину. Від дружини вони зазвичай чекають турботи та виконання всіх домашніх справ, однак у походах на ліво їх звинуватити не можна.

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