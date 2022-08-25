Пенсійни фонд розповів про різницю у пенсіях працюючих і непрацюючих пенсіонерів

У пенсійному фонді надали пояснення для українців, щодо суттєвої різниці виплат для громадян. Сьогодні середній розмір пенсії в Україні становить 4437 грн 45 коп. Але для тієї категорії населення, яка не відмовилась від трудової діяльності, не зважаючи на наявність необхідного стажу, ця сума вища.





Пенсіонери, що продовжують працювати отримують на 228 грн більше, ніж ті, хто відмовився від подальшої роботи. Через таку несуттєву різницю люди відмовляються від продовження трудової діяльності. Але це лише одна із причин, насправді проблема набагато більша.

Сьогодні в Україні 10,8 млн пенсіонерів, і лише 2,7 млн продовжують працювати. У відсотковому співвідношенні пенсії до 2000 гривень отримують лише 0,66% від загальної кількості. Це люди, яким держава виплачує так звану соціальну пенсію. Вони не мають необхідного мінімального стажу, тому що не працювали офіційно, але досягли пенсійного віку.

Від 2000 до 3000 отримують майже 43% громадян. Пенсію від 3000 до 4000 тисяч нараховують 20,28%.

Від 5000 до 1000 тисяч гривень нараховують для 18,5 % пенсіонерів. У більшості випадків цю суму формує надбавка «по досягненню віку 80 років». Лише 6,56% отримують понад 10 тисяч.

Чому пенсіонери не можуть працювати за власним бажанням

Не всі люди можуть продовжити працювати після того, як вийдуть на пенсію. Багато хто не може собі це дозволити через стан здоров’я, або так звані «професійні хвороби», що з’являються у представників різних спеціальностей за роки сумлінної праці.

До того ж не кожен роботодавець погоджується залишити на роботі людину похилого віку. Такі вже реалії сучасного життя. Причиною відмови може стати як професійна деформація, так і невідповідність працівника сучасним вимогам у колективі. Хоча насправді вони можуть ділитись цінним досвідом та стажувати новачків.