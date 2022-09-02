5 років тюрми: винесені перші вироки “ухилянтам” від мобілізації

Через війну в Україні зросла кількість «ухилянтів». З початку літа кількість судових вироків, винесених чоловікам, які ухиляються від служби в армії, зростає в арифметичній прогресії. Особливо багато тих, хто намагався перетнути український кордон із підробленими документами.





Станом на сьогодні винесено понад 500 рішень за:

ухиляння від мобілізації;

підробку документів;

незаконну спробу перетнути кордон.

Також винесені вироки військовим за дезертирство та невиконання військових наказів.

Згідно із чинним законодавством (ст. 336 Кримінального Кодексу України) під «ухилянням від проходження обов’язкової військової служби» мається на увазі неявка до військкоматів після проходження медичного огляду. Порушення закону карається позбавленням волі на термін до 5 років умовно та випробувальним терміном на 1 рік.

Окрім цього з червня 2022 року було розглянуто 372 кримінальні справи про підробку документів. Максимальне покарання у цьому випадку 1 рік позбавлення волі. З понад 370 порушників до в’язниці відправився лише 1 чоловік. В усіх інших випадках “ухилянти” мають сплатити штрафи у розмірі від 850 грн до 170 000 грн.

Лише 40 вироків винесено у справах про дезертирство. Відомо що тільки 2 військовослужбовці намагались втікати під час активних бойових дій. Один з них відбуватиме покарання у в’язниці 4 роки за невдалу спробу втечі.

За невиконання наказів (ст. 402 КК України) суд виніс 45 приговорів. Більшість з них пов’язані із відмовою передислокації. Якщо казати простіше, військовослужбовці відмовлялися їхати на фронт. Тепер вони мають сплатити штрафи у розмірі від 14 000 до 140 000 гривень. Дехто із військових відбуватиме покарання у спеціальних батальйонах та на гауптвахтах. Лише одна людина за порушення цього закону відправлена до в’язниці на 1 рік.