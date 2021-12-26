НБУ озвучив графік роботи банків та проведення міжбанківських операцій у святкові дні

З 25 грудня в Україні розпочинається святкування новорічних свят, відповідно, на нас чекають вихідні та скорочені робочі дні. Вже стало відомо, як у цей час працюватиме банківська система.





Графік роботи банківських установ та системи електронних платежів (СЕП) регулюється згідно з постановою № 142.

30 грудня

СЕП Нацбанку функціонує без змін до 24:00.

Усі системи НБУ, включаючи валютний ринок, депозитарій та інші, працюють за стандартним графіком.

Розрахунки в іноземних валютах, які проводить Державна казначейська служба України через Національний банк та АТ “Укрексімбанк”, мають бути закінчені до 16.00.

31 грудня

СЕП Нацбанку функціонує без змін до 24:00.

Платежі з погашення та обслуговування державного боргу, які проводить Державна казначейська служба України та НБУ у гривні, мають бути проведені до 12.30.

Розрахунки за допомогою НБУ в іноземній валюті до 12:30 (найближча дата валютування 4.01.2022 року).

З 01.01 до 03.01 2022 року

Користувачі системи електронних платежів самі визначають дату старту роботи в системі. Перекази між банківськими структурами із використанням системи електронних платежів у перші дні нового року визначаються з датою першого банківського дня (04.01.2022 року)

З 01.01 до 03.01 2022 року депозитарій не працюватиме. Кожен банк сам визначає проведення безготівкових валютних операцій, враховуючи графік роботи системи електронних платежів.

Ринок із купівлі продажу готівкової валюти працює за стандартним графіком.

На період вихідних та святкових днів курс гривні та ціну банківських металів встановлюють на рівні 30 грудня поточного року.

ПриватБанк та ОщадБанк працюють за графіком, встановленим НБУ. З 1 по 3 січня відділення не працюватимуть, а мобільні додатки працюють у звичайному цілодобовому режимі.