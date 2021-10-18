Кому слід поголодувати, а хто стане чарівником, гороскоп на понеділок, 18 жовтня

Цього понеділка на нас знову діють енергії двох місячних діб: з ранку це 12-а, а ввечері – 13-а. Головна їх риса – співчуття. Почніть тиждень по-доброму … І врахуйте, сьогодні останній день ретроградного Меркурія. Потерпіть ще трохи з ініціативами і наполегливістю.





Гороскоп на 18 жовтня для Овнів

Стримайте свою природну палкість, сьогодні треба діяти розмірено і неквапливо.

Гороскоп на 18 жовтня для Тельців

Якщо ви давно планували роздати борги, то робити це краще всього саме сьогодні.

Гороскоп на 18 жовтня для Близнюків

Уважно вдивіться в минуле – ви отримаєте підказки на майбутнє.

Гороскоп на 18 жовтня для Раків

Якщо ви сьогодні весь день будете щедрі і милостиві, то Всесвіт вам відповість тим же.

Гороскоп на 18 жовтня для Левів

Вам необхідно проявити повагу до бажань кожної людини, з якою ви спілкуєтеся.

Гороскоп на 18 жовтня для Дів

Не треба нікому нав’язувати своїх рішень. Дайте життю йти своєю чергою.

Гороскоп на 18 жовтня для Терезів

Сьогодні цінується щедрість. Спробуйте просто йти назустріч своїм близьким.

Гороскоп на 18 жовтня для Скорпіонів

Інтуїція підкаже, чим краще зайнятися, і покаже нові шляхи вирішення старих завдань.

Гороскоп на 18 жовтня для Стрільців

Події відбуваються не дуже активно, але за ними прихована велика внутрішня робота.

Гороскоп на 18 жовтня для Козерогів

Зверніть увагу на здоров’я – поголодуйте. Шлунку корисно буде відпочити.

Гороскоп на 18 жовтня для Водоліїв

Ця місячна доба допоможе вам стати добрими чарівниками. Вам сподобається.

Гороскоп на 18 жовтня для Риб

Ви здатні почути і відчути потаємні бажання вашої половинки.