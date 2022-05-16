Monobank запустив важливу послугу: потужна відповідь Привату

Популярний в Україні банк без відділень запустив нову послугу, яку вже давно чекали вітчизняні бізнесмени. Тепер вони зможуть приймати оплату від клієнтів у своєму мобільному додатку, на сайті чи в онлайн-магазині за допомогою інтернет-еквайрингу. Таким чином mono врешті наздогнав свого найзапеклішого конкурента ПриватБанк, який першим запустив цю послугу для своїх бізнес-клієнтів.





Про спрощення процесу розрахунку для клієнтів monobank повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник необанку Олег Гороховський. Він також зауважив, що в рамках нової послуги банк пропонує набір опцій, що підійдуть для найрізноманітніших видів бізнесу. Інтернет-еквайринг буде зручний для ФОПі, товариств з обмеженою відповідальністю, та навіть для благодійних організацій.

Завдяки підключенню бізнесом послуги еквайрингу, клієнти зможуть розраховуватися з ним за допомогою:

Apple Pay;

Google Pay;

додатку monobank;

додатку monopay.

Щоб заохотити бізнес-клієнтів підключити нову послугу, monobank встановив акційну комісію, що буде діяти до кінця червня поточного року. Від суми покупки, оплаченої з допомогою інтернет-еквайрингу, банк зніматиме:

0,6% – за українськими картками;

0,8% – за картками, випущеними банками інших країн.

Згодом тариф на оплату українськими картами збільшиться до 1,2%. Також у mono планують запустити ще одну опцію в рамках послуги еквайрингу, яка називається «Купуй зараз, плати пізніше». Комісія з неї складатиме 2,9% від суми чеку.

Нагадаємо, що з 13 травня monobank відновив одну з найпопулярніших своїх послуг, до якої клієнти не мали доступу ще з початку війни. Це послуга «Покупка частинами», що дозволяє власникам карток брати розстрочку на оплату придбаних ними товарів та послуг. Співзасновник monobank Олег Гороховський пояснив, що такий крок спрямований на сприяння сталізації української економіки. Адже маючи можливість гнучкої оплати у розстрочку, українці будуть більше купувати.