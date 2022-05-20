Все застигло: курс валют на вихідні, 21 та 22 травня

Євро продовжує стояти на місці, принаймні офіційний курс. На вихідні, 21 та 22 травня, Національний банк України встановив його курс на рівні 30 гривень та 76 копійок. Регулятор не змінив курс в порівнянні з п’ятницею.





Інші європейськи валюти в ціні теж не змінились. 21 та 22 травня ціна польського Злотого становитиме 6 гривень та 62 копійки. За румунський Лей доведеться віддати 6 гривень та 21 копійку.

Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.