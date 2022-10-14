У деяких пенсіонерів з жовтня збільшиться пенсія: вони отримають плюс 300 грн до щомісячних виплат

Частині пенсіонерів з жовтня почнуть нараховувати ще один вид доплати. Побільшає пенсія у громадян, віком 70-75 років. Про це днями розповіла очільниця Пенсійного фонду Миколаївської області Олена Сичугова.

При цьому вона зауважила, що вікова компенсація пенсіонерам буде призначена з моменту досягнення 70-річного віку. Тобто нараховувати додаткові кошти з 1 жовтня почнуть лише українцям, яким вже 70-т. А всім іншим – по мірі досягнення цього віку. Якщо ж день народження пенсіонера припадає наприклад на середину місяця, то за цей місяць йому нарахують лише половину обіцяної доплати.

Сума вікової доплати, яка належить українцям у віці від 70 до 75 років, становитиме 300 грн. Саме стільки будуть додавати до кожної пенсійного виплати українців зазначеного віку.

Однак, за словами Січугової, компенсація буде признчатися не всім пенсіонерам за 70-т. Гроші нарахують лише якщо пенсія громадянина з усіма доплатами, підвишками, індексацією та цільовою матеріальною допомогою не буде перевищувати середньої зарплатні в Україні станом на 2020 рік. Мається на увазі сума з\п вже після сплати страхових внесків, а саме – 10340,35 грн.

В той самий час пенсіонерам, що отримують виплату менше 3000 грн, крім вікової компенсації повинна нараховуватися ще й доплата. Ця доплата відповідає тій сумі, якої не вистачає до 3000 грн. Хоча тут є ще одна важлива умова: пенсіонер повинен мати стаж від 35 років – для чоловіків, та від 30 років – для жінок.

Така сама система доплат до мінімалки діє і для українців у віці 75-80 років та 80+ років. Щоправда для них мінімалка становить 2500 грн та 2600 грн відповідно. ВІдрізняються і вимоги до стажу: від 25 років – для чоловіків, та від 20 років – для жінок. Ця категорія пенсіонерів також отримує вікові компенсацій за власною програмою доплат.