З українських аптек зникне величезна кількість ліків

У неділю 22 травня український парламент підтримав поправку до закону про лікарські засоби. Згідно з нею всі препарати, які виробляються в росії чи Білорусі, відтепер будуть під забороною. Відповідний законопроект №7313 отримав 299 голосів депутатів у другому читанні.





Ініціювала відмову від медпрепаратів окупанта група нардепів. Вони пояснили, що вважають неприйнятним продаж ліків, які було виготовлено в росії чи Білорусі. Адже одна з цих держав є безпосереднім військовим противником України, а інша – допомагає здійснювати військову агресію та вбивати українських громадян.

З того моменту, як новий закон набере чинності, до чорного списку потрапить ціла низка препаратів. Якщо принаймні один етап виробництва тих чи інших ліків здійснюється на території ворожих країн, у реєстрації їм точно буде відмовлено.

Народні депутати сподіваються, що заборона російських та білоруських медикаментів в Україні стане взірцем для інших держав.

«Будь які економічні стосунки з країнами, що здійснюють агресію проти українських громадян, або сприяють цій агресії, є абсолютно неприйнятними», – зазначили автори законопроекту у пояснювальній записці.

Варто зазначити, що відмова від реалізації в Україні російських та білоруських ліків має на меті також завдати економічної шкоди агресору. Оскільки зараз придбання будь якої продукції країн-агресорів є по суті фінансуванням збройних сил ворога. Тож українські нардепи щиро сподіваються, що інші країни підтримають таку ініціативу і також відмовляться від ліків з рф і Білорусі.

Нагадаємо, прийнятий днями законопроект №7313 був зареєстрований у Раді ще 24 квітня. 3 травня документ взяли за основу зі скороченим терміном підготовки. Тоді за нього свої голоси віддало 289 народних обранців. Наразі ж проект закону чекає на підпис президента України Володимира Зеленського, після чого він остаточно набуде чинності.