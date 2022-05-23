Из украинских аптек исчезнет огромное количество лекарств

В воскресенье 22 мая украинский парламент поддержал поправку в закон о лекарственных средствах. Согласно ей все препараты, которые производятся в России или Беларуси, теперь будут под строгим запретом. Соответствующий законопроект №7313 получил 299 голосов народных депутатов во втором чтении.





Инициировала отказ от медпрепаратов оккупанта группа нардепов. Они объяснили, что считают неприемлемой реализацию в стране лекарств, изготовленных в России или Беларуси. Ведь одно из этих государств является непосредственным военным противником Украины, а другое – помогает совершать военную агрессию и убивать украинских граждан.

С того момента, как новый закон вступит в силу, в черный список попадет целый ряд препаратов. Если по крайней мере один этап производства того или иного лекарства осуществляется на территории враждебных стран, в регистрации им точно будет отказано.

Народные депутаты надеются, что запрет российских и белорусских медикаментов в Украине станет примером для других государств.

«Любые экономические отношения со странами, которые совершают агрессию против украинских граждан, или способствуют этой агрессии, абсолютно неприемлемы», – отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Стоит отметить, что отказ от реализации в Украине российских и белорусских лекарств имеет также целью нанести экономический ущерб агрессору. Поскольку сейчас приобретение любой продукции стран-агрессоров, по сути, является финансированием вооруженных сил врага. Украинские нардепы искренне надеются, что другие страны поддержат такую инициативу и также откажутся от лекарств из России и Беларуси.

Напомним, что принятый на днях законопроект №7313 был зарегистрирован в Верховной Раде еще 24 апреля. 3 мая документ был взят за основу с сокращенным сроком подготовки. Тогда за него свои голоса отдало 289 народных избранников. Сейчас проект закона ждет подпись президента Украины Владимира Зеленского, после чего он окончательно вступит в силу.